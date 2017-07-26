26 июля 2017, 18:09
Универсал Porsche Panamera встал на конвейер
На заводе Porsche Лейпциге стартовало производство нового варианта Panamera. Модель Sport Turismo в кузове универсал поступит в продажу на европейский авторынок уже осенью этого года.
Porsche Panamera
Выпускается с 2009 г.
Новый от 5 500 000 до 13 781 000 Р
Sport Turismo базируется на платформе обычного лифтбека Panamera. Универсал имеет длинную и плоскую крышу, а также более выраженные задние стойки. Объем багажного отделения увеличился за счет дополнительного пространства на 20 литров.
В перечень оснащения модели входят адаптивный круиз-контроль и электронная система подавления кренов кузова. Эти опции входят во все 5 предусмотренных версии с бензиновыми моторами 330 и 440 л.с., 422-сильным дизелем, гибридной силовой установкой с отдачей 462 л. с., а также 500-сильным турбомотором.
Новый премиальный универсал предложат и российским автомобилистам. По предварительным данным, модель предложат до конца текущего года по цене от 6 667 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
автодромы есть для этого
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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