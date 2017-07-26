26 июля 2017, 18:09

Универсал Porsche Panamera встал на конвейер

На заводе Porsche Лейпциге стартовало производство нового варианта Panamera. Модель Sport Turismo в кузове универсал поступит в продажу на европейский авторынок уже осенью этого года.
^
  Универсал Porsche Panamera встал на конвейер Porsche Panamera Универсал Porsche Panamera встал на конвейер
2
фото
  

Porsche Panamera
Выпускается с 2009 г.
Новый от 5 500 000 до 13 781 000 Р
Объявлений: 46
Отзывов: 2
Для организации выпуска новой модели немецкий автопроизводитель инвестировал в предприятие около 500 млн евро. На предприятии сейчас работает 4055 человек, которые, помимо «Панамеры», собирают Macan и Cayenne. Всего за прошлый год выпуск машин составил 158 432 шт.

Sport Turismo базируется на платформе обычного лифтбека Panamera. Универсал имеет длинную и плоскую крышу, а также более выраженные задние стойки. Объем багажного отделения увеличился за счет дополнительного пространства на 20 литров.

В перечень оснащения модели входят адаптивный круиз-контроль и электронная система подавления кренов кузова. Эти опции входят во все 5 предусмотренных версии с бензиновыми моторами 330 и 440 л.с., 422-сильным дизелем, гибридной силовой установкой с отдачей 462 л. с., а также 500-сильным турбомотором.

Новый премиальный универсал предложат и российским автомобилистам. По предварительным данным, модель предложат до конца текущего года по цене от 6 667 000 рублей.

Купить авто Порше Панамера

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Porsche Panamera стала еще богаче
автодромы есть для этого
Saimaa
О Panamera
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
Андрей
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Porsche Panamera
Объявления о продаже Porsche Panamera
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Универсал Porsche Panamera встал на конвейер
{{model_2664}} Для организации выпуска новой модели немецкий автопроизводитель инвестировал в предприятие около 500 млн евро. На предприятии сейчас работает 4055 человек, которые, помимо «Панамеры», собирают Macan и Cayenne. Всего за прошлый год выпуск машин составил 158 432 шт.Sport Turismo базируется на платформе обычного лифтбека Panamera. Универсал имеет длинную и плоскую крышу, а также более выраженные задние стойки. Объем багажного отделения увеличился за счет дополнительного пространства на 20 литров.В перечень оснащения модели входят адаптивный круиз-контроль и электронная система подавления кренов кузова. Эти опции входят во все 5 предусмотренных версии с бензиновыми моторами 330 и 440 л.с., 422-сильным дизелем, гибридной силовой установкой с отдачей 462 л. с., а также 500-сильным турбомотором.Новый премиальный универсал предложат и российским автомобилистам. По предварительным данным, модель предложат до конца текущего года по цене от 6 667 000 рублей.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Брянск Ярославль Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG