15 августа 2026, 09:17
Универсальный катамаран Baikal Yachts Group: три концепции на одной платформе
Универсальный катамаран Baikal Yachts Group: три концепции на одной платформе
Baikal Yachts Group завершила разработку корпуса катамаранного типа, который ляжет в основу сразу трех разных судов. Это решение может повлиять на рынок водного транспорта и задать новые стандарты для яхт и экспедиционных судов в России.
На рынке частного судостроения появился ведущий игрок: Baikal Yachts Group завершила работу над универсальным корпусом катамаранного типа, который может стать отправной точкой для строительства сразу трех разных судов. Такой подход позволяет не только экономить ресурс, но и гибко подстраиваться под запросы владельцев, что особенно актуально в условиях быстро меняющихся тенденций и растущих требований к комфорту и функциональности.
В основе новой платформы - длина корпуса 20 метров и длина 10 метров, рассчитанный на водоизмещение до 120 тонн и осадку не более 1,5 метра. Это дает возможность использовать судно как в открытом океане, так и на мелководье, что расширяет географию эксплуатации. Форма обводов - «быстрый водоизмещающий», обеспечивающий не только достойную крейсерскую скорость, но и топливную экономичность, что становится все более обязательным условием для владельцев.
Материалы корпуса могут быть выбраны в зависимости от поставленной задачи: классическая судовая сталь или инновационный алюминиевый сплав от «РУСАЛ», который отличается состоянием и стойкостью к изготовлению. Такой выбор позволяет оптимизировать вес и транспортировать судно, а также сократить расходы на обслуживание.
На этой платформе Baikal Yachts Group предлагает три серии серий: Catamaran Explorer для дальних переходов и сложных погодных условий, двухпалубный экспедиционный катамаран с акцентом на исследовательские задачи и комфорт, а также Super Houseboat - плавучую виллу площадью более 500 кв.м., способную перемещаться между локациями. Все варианты предусматривают модульную силовую установку с двигателями мощностью от 370 до 800 л.с., а запас топлива до 10 000 литров обеспечивает обеспечение автономности.
Особое внимание уделено акустическому комфорту: на борту компьютера используются генераторы постоянного тока и современные литиевые аккумуляторы, что позволяет минимизировать шум и сделать пребывание в судне максимально спокойным. Внутреннее пространство рассчитано на размещение до шести человек класса Роскошь, корпус шириной позволяет реализовать мастер-классы во всех открытых или просторных общественных зонах.
Baikal Yachts Group предлагает разные уровни участия в проекте: от самостоятельной сборки по комплекту чертежей до полного цикла «под ключ» с индивидуальным дизайном, сваркой, отделкой и оснащением. Такой подход может быть интересен как опытным яхтсменам, так и тем, кто только планирует свой первый проект.
Для российского рынка это решение выглядит особенно актуальным: универсальность платформы позволяет использовать катамаран как для путешествий по всему миру, так и для морских экспедиций. Согласно данным, гибридные технологии и новые материалы, внедренные в Baikal Yachts Group, могут стать драйвером развития отечественного судостроения и повысить интерес к отдельным проектам среди российских владельцев.
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