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4 февраля 2020, 07:56

Универсалу Skoda Octavia оставили в России только один двигатель

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Фото: Skoda
В новых прайс-листах Skoda универсал Octavia Combi предлагается с единственным вариантом силовой установки: 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Цены теперь начинаются от 1 938 000 рублей.
Универсалу Skoda Octavia оставили в России только один двигатель

Фото: Skoda

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До недавнего времени в российскую моторную гамму Skoda Octavia Combi входили три двигателя – мощностью 110, 140 и 180 лошадиных сил. С 1 января 2020 года осталась только одна модификация 1.4 TSI (150 л.с.) в паре с DSG-7. Универсалы доступны в двух уровнях оснащения: Ambition (от 1 938 000 рублей) и Style (от 2 051 000 рублей). Как уточняет «Российская газета», в декабре 2019 года цены на универсалы Octavia начинались от 1 502 000 рублей.

Универсалы Skoda Octavia Combi поставляются к нам из Чехии. После «новогоднего» увеличения ставок утильсбора и последовавшего подорожания, автомобиль превратился в эксклюзивный вариант для ценителей универсалов. Для сравнения, кроссовер Skoda Kodiaq в похожем оснащении стоит примерно столько же. Версия Kodiaq с 1,4-литровым мотором и полным приводом в комплектации Ambition обойдется минимум в 1 956 000 рублей, а в комплектации Style – от 2 079 000 рублей. Но у кроссовера по сравнению с универсалом: полный привод, увеличенный дорожный просвет и багажник больше на 60 литров.

Лифтбек и универсал Skoda Octavia нового поколения представили в ноябре 2019 года. До России новинка должна добраться в четвертом квартале 2020-го. Лифтбеки продолжат собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Универсалы по-прежнему будут возить из Чехии. Кстати, в Европе универсал намного популярнее лифтбека. На него приходится две трети продаж Octavia. Поэтому первым на конвейер чешского автозавода в Млада-Болеславе встал именно универсал Octavia Combi. Сборка стартовала в конце ноября.

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Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
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ясно кисло
Roza22
Что купить за 250 000 рублей?
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
Sokol
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Универсалу Skoda Octavia оставили в России только один двигатель
{{material_128090}}До недавнего времени в российскую моторную гамму Skoda Octavia Combi входили три двигателя – мощностью 110, 140 и 180 лошадиных сил. С 1 января 2020 года осталась только одна модификация 1.4 TSI (150 л.с.) в паре с DSG-7. Универсалы доступны в двух уровнях оснащения: Ambition (от 1 938 000 рублей) и Style (от 2 051 000 рублей). Как уточняет «Российская газета», в декабре 2019 года цены на универсалы Octavia начинались от 1 502 000 рублей.Универсалы Skoda Octavia Combi поставляются к нам из Чехии. После «новогоднего» увеличения ставок утильсбора и последовавшего подорожания, автомобиль превратился в эксклюзивный вариант для ценителей универсалов. Для сравнения, кроссовер Skoda Kodiaq в похожем оснащении стоит примерно столько же. Версия Kodiaq с 1,4-литровым мотором и полным приводом в комплектации Ambition обойдется минимум в 1 956 000 рублей, а в комплектации Style – от 2 079 000 рублей. Но у кроссовера по сравнению с универсалом: полный привод, увеличенный дорожный просвет и багажник больше на 60 литров.Лифтбек и универсал Skoda Octavia нового поколения представили в ноябре 2019 года. До России новинка должна добраться в четвертом квартале 2020-го. Лифтбеки продолжат собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Универсалы по-прежнему будут возить из Чехии. Кстати, в Европе универсал намного популярнее лифтбека. На него приходится две трети продаж Octavia. Поэтому первым на конвейер чешского автозавода в Млада-Болеславе встал именно универсал Octavia Combi. Сборка стартовала в конце ноября.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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