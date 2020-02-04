4 февраля 2020, 07:56
Универсалу Skoda Octavia оставили в России только один двигатель
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Фото: Skoda
В новых прайс-листах Skoda универсал Octavia Combi предлагается с единственным вариантом силовой установки: 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Цены теперь начинаются от 1 938 000 рублей.
Фото: Skoda
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Универсалы Skoda Octavia Combi поставляются к нам из Чехии. После «новогоднего» увеличения ставок утильсбора и последовавшего подорожания, автомобиль превратился в эксклюзивный вариант для ценителей универсалов. Для сравнения, кроссовер Skoda Kodiaq в похожем оснащении стоит примерно столько же. Версия Kodiaq с 1,4-литровым мотором и полным приводом в комплектации Ambition обойдется минимум в 1 956 000 рублей, а в комплектации Style – от 2 079 000 рублей. Но у кроссовера по сравнению с универсалом: полный привод, увеличенный дорожный просвет и багажник больше на 60 литров.
Лифтбек и универсал Skoda Octavia нового поколения представили в ноябре 2019 года. До России новинка должна добраться в четвертом квартале 2020-го. Лифтбеки продолжат собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Универсалы по-прежнему будут возить из Чехии. Кстати, в Европе универсал намного популярнее лифтбека. На него приходится две трети продаж Octavia. Поэтому первым на конвейер чешского автозавода в Млада-Болеславе встал именно универсал Octavia Combi. Сборка стартовала в конце ноября.
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