АвтоВАЗ решил вечную проблему российских машин? Новая Lada Iskra больше не будет ржаветь

Универсалы Lada Iskra получили оцинкованную крышу для защиты от ржавчины

Волжский автозавод внедрил важное улучшение. Новые универсалы получили особую защиту. Это решает давнюю проблему автовладельцев. Теперь перевозка грузов стала безопаснее. Ржавчина больше не страшна. Узнайте все подробности о новой технологии.

Волжский автозавод внедрил важное улучшение. Новые универсалы получили особую защиту. Это решает давнюю проблему автовладельцев. Теперь перевозка грузов стала безопаснее. Ржавчина больше не страшна. Узнайте все подробности о новой технологии.

Отечественный автогигант АвтоВАЗ сделал важный шаг в повышении долговечности своих автомобилей. Как стало известно, все универсалы нового семейства Lada Iskra SW теперь сходят с конвейера с крышей, изготовленной из оцинкованного стального проката. Это новшество призвано кардинально улучшить антикоррозионную стойкость кузова, что особенно актуально в российских условиях эксплуатации.

По информации, полученной от издания «Российская Газета», внедрение оцинковки для панели крыши является частью планомерной работы компании по улучшению потребительских свойств своей продукции. Представители завода пояснили, что это решение было принято с учетом интересов владельцев универсалов. Такие автомобили часто используются для перевозки различных грузов на крыше с помощью багажников или специальных боксов. В процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие может быть случайно повреждено, что раньше приводило к риску появления очагов коррозии. Теперь, благодаря слою цинка, даже глубокая царапина не станет причиной появления ржавчины, так как металл останется защищенным.

Сообщается, что сборка модернизированных машин полным ходом идет на производственных площадках в Тольятти и Санкт-Петербурге. Первые партии универсалов Lada Iskra SW с оцинкованной крышей уже отгружаются и в скором времени появятся в салонах официальных дилеров по всей стране. Таким образом, покупатели новых автомобилей смогут оценить преимущество улучшенной защиты кузова практически сразу.

Для АвтоВАЗа это не просто техническое усовершенствование, а серьезная имиджевая победа. На протяжении многих лет слабая стойкость к коррозии была одним из главных нареканий в адрес автомобилей Lada. Внедрение современных технологий защиты кузова, таких как оцинковка, демонстрирует, что производитель прислушивается к отзывам клиентов и стремится соответствовать мировым стандартам качества. Этот шаг, несомненно, повысит привлекательность Lada Iskra на рынке и укрепит доверие потребителей к отечественному бренду.