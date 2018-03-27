27 марта 2018, 15:39
Универсалы Lada Vesta начнут продавать в Европе
АвтоВАЗ готовится отправить первые экземпляры Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross на экспорт в Европу. Компания уверена, что у модели очень хорошие перспективы.
|ВАЗ (Lada) Vesta SW Luxe Prestige 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 12.4 с, 174 км/ч
|4410 x 1764 x 1512 мм
|передний
|АИ-95, 7.3 л на 100 км
|744 900 руб
|Все характеристики
АвтоВАЗу предстоит решить главную задачу – правильно позиционировать универсалы Vesta на европейской рынке. Единственным конкурентом отечественной модели здесь является Dacia Logan MCV. Обе модели принадлежат одному автомобильному альянсу Renault-Nissan. Универсал Logan MCV уже завоевал популярность у европейских покупателей. Поэтому без грамотной маркетинговой стратегии «Весте» будет сложно с ним конкурировать.
Пока в АвтоВАЗе делают ставку на сочетание яркого дизайна, хорошей функциональности и привлекательной цены. В прошлом году компания вывела на европейский рынок Lada Vesta в кузове седан. Автомобиль продается в Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Литве. По итогам прошлого года в Европе удалось реализовать 909 машин: из них 470 седанов в Германии и 230 – в Венгрии. В АвтоВАЗе заявили, что удовлетворены динамикой европейских продаж.
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Комментарии пользователей
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Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
фигня, а не статья
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