Упали ключи от автомобиля: что говорят приметы?

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Падение ключей от автомобиля считается дурным знаком, хотя и сулящим, скорее мелкие, чем крупные неприятности. Водителя ждут пробки на дорогах или мелкие поломки в пути, утверждает Мойка78 . Например, может закончиться бензин, потечь масло или перегореть лампочка в фарах. Серьезных проблем или аварий опасаться не стоит.

Если говорить о ключах от дома, то некоторые склонны видеть в этом добрый знак. Считается, что у человека, уронившего ключи, скоро закончатся старые проблемы, его хлопотам придет конец, а в жизни откроются новые возможности и перспективы. Если человек увидит, как ключи уронил кто-то другой, ему стоит пристальнее присмотреться к своему ближайшему окружению. Возможно, там появились завистники.

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