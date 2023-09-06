Упали ключи от автомобиля: что говорят приметы?
Если говорить о ключах от дома, то некоторые склонны видеть в этом добрый знак. Считается, что у человека, уронившего ключи, скоро закончатся старые проблемы, его хлопотам придет конец, а в жизни откроются новые возможности и перспективы. Если человек увидит, как ключи уронил кто-то другой, ему стоит пристальнее присмотреться к своему ближайшему окружению. Возможно, там появились завистники.
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06.09.2023, 16:25
Toyota Century – теперь и кроссовер (а стоит как Bentley)
Компания Toyota представила новый кроссовер под старым и престижным именем Century. Автомобиль построен на одной архитектуре с «паркетником» Highlander, но стоит в 1,5 раза больше самого дорогого Lexus LX 600 Executive.Читать далее
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06.09.2023, 14:58
До Петербурга не доехала фура с 15 тоннами безалкогольного пива (таможенники нашли в нем этиловый спирт)
Челябинские таможенники задержали для проверки фуру, которая везла из Казахстана в Санкт-Петербург более трехсот 50-литровых кег безалкогольного пива. Экспертиза показала, что алкоголь в пиве все-таки присутствует.Читать далее
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06.09.2023, 13:36
Российский рынок седельных тягачей вырос в 3 раза (лидер нарастил продажи в 100 раз)
Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) проанализировали продажи новых седельных тягачей за первые семь месяцев 2023 года. Объемы реализации выросли втрое, европейским брендам на фоне санкций досталось лишь 8% рынка.Читать далее
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06.09.2023, 10:40
Запрет на экспорт в Россию обрушил цены подержанных автомобилей в Японии
С 9 августа японские власти запретили экспортировать в Россию автомобили с двигателями объемом свыше 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары. Сразу после закрытие столь внушительного рынка сбыта цены на подержанные автомобили в Японии поползли вниз.Читать далее
-
06.09.2023, 10:18
Автомобили еще одного бренда лишились МКПП навсегда
Глава компании Mini Стефани Вурст официально сообщила, что у нового Mini Cooper не будет третьей педали даже в «заряженной» версии John Cooper Works. Все машины будут оснащать исключительно автоматической трансмиссией.Читать далее
-
06.09.2023, 09:56
Пассажир с диареей развернул трансатлантический лайнер: пилоты сообщили о биологической опасности
Курьезный и в прямом смысле дурно пахнущий инцидент произошел на борту Airbus 350 американской авиакомпании Delta Air Lines, выполнявшей рейс из Атланты, штат Джорджия, в Барселону. Через два часа после взлета пилоты срочно развернули борт обратно.Читать далее
-
06.09.2023, 16:25
Toyota Century – теперь и кроссовер (а стоит как Bentley)
Компания Toyota представила новый кроссовер под старым и престижным именем Century. Автомобиль построен на одной архитектуре с «паркетником» Highlander, но стоит в 1,5 раза больше самого дорогого Lexus LX 600 Executive.Читать далее
-
06.09.2023, 14:58
До Петербурга не доехала фура с 15 тоннами безалкогольного пива (таможенники нашли в нем этиловый спирт)
Челябинские таможенники задержали для проверки фуру, которая везла из Казахстана в Санкт-Петербург более трехсот 50-литровых кег безалкогольного пива. Экспертиза показала, что алкоголь в пиве все-таки присутствует.Читать далее
-
06.09.2023, 13:36
Российский рынок седельных тягачей вырос в 3 раза (лидер нарастил продажи в 100 раз)
Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) проанализировали продажи новых седельных тягачей за первые семь месяцев 2023 года. Объемы реализации выросли втрое, европейским брендам на фоне санкций досталось лишь 8% рынка.Читать далее
-
06.09.2023, 10:40
Запрет на экспорт в Россию обрушил цены подержанных автомобилей в Японии
С 9 августа японские власти запретили экспортировать в Россию автомобили с двигателями объемом свыше 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары. Сразу после закрытие столь внушительного рынка сбыта цены на подержанные автомобили в Японии поползли вниз.Читать далее
-
06.09.2023, 10:18
Автомобили еще одного бренда лишились МКПП навсегда
Глава компании Mini Стефани Вурст официально сообщила, что у нового Mini Cooper не будет третьей педали даже в «заряженной» версии John Cooper Works. Все машины будут оснащать исключительно автоматической трансмиссией.Читать далее
-
06.09.2023, 09:56
Пассажир с диареей развернул трансатлантический лайнер: пилоты сообщили о биологической опасности
Курьезный и в прямом смысле дурно пахнущий инцидент произошел на борту Airbus 350 американской авиакомпании Delta Air Lines, выполнявшей рейс из Атланты, штат Джорджия, в Барселону. Через два часа после взлета пилоты срочно развернули борт обратно.Читать далее
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