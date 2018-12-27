27 декабря 2018, 00:08

Управделами президента закупит автомобили на 400 млн рублей

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На сайте госзакупок появились две заявки от Управления делами президента. Ведомство планирует обновить автопарк и приобрести 156 машин на общую сумму 394 млн рублей.
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Управделами президента закупит автомобили на 400 млн рублей Genesis, Toyota
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На смену европейским иномаркам придут сопоставимые с ними по оснащению, но более доступные корейские автомобили. В соответствии с первой заявкой Управделами планирует закупить 78 автомобилей Genesis на общую сумму 194 млн рублей. В пересчете получается по 2,5 млн рублей за экземпляр. В условиях контракта не уточняется, какую именно модель хотят приобрести. В эти деньги укладывается седан G70 в средней комплектации Advanced или базовая версия G80 Business.

Вторая заявка дает еще больший простор для маневра. На 200 млн рублей требуется закупить 78 машин разных классов: 15 представительских автомобилей и 63 автомобиля бизнес-класса. Лимит цены по первым установлен на отметке в 4,48 млн рублей за автомобиль, по вторым – 2,11 млн рублей за штуку. Требуемая марка не уточняется. На роль представительских автомобилей подходит Genesis G80 в топовой комплектации Ultimate (от 4,1 млн рублей). Автомобили бизнес-класса могут быть как Toyota Camry в средней версии «Престиж Safety» (от 2,0 млн рублей), так и Genesis G70 Elegance (от 2,1 млн рублей).

Как сообщает портал Speedme.ru, новые автомобили обойдутся в 2,5 раза дешевле, чем приходилось платить раньше за машины европейских брендов. В ходе обновления автопарка старые машины продадут. Стоимость некоторых из них даже сейчас окажется выше купленных новых автомобилей. 

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aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Форум Toyota Highlander
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
Эрнест
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Управделами президента закупит автомобили на 400 млн рублей
{{material_124910}}На смену европейским иномаркам придут сопоставимые с ними по оснащению, но более доступные корейские автомобили. В соответствии с первой заявкой Управделами планирует закупить 78 автомобилей Genesis на общую сумму 194 млн рублей. В пересчете получается по 2,5 млн рублей за экземпляр. В условиях контракта не уточняется, какую именно модель хотят приобрести. В эти деньги укладывается седан G70 в средней комплектации Advanced или базовая версия G80 Business.Вторая заявка дает еще больший простор для маневра. На 200 млн рублей требуется закупить 78 машин разных классов: 15 представительских автомобилей и 63 автомобиля бизнес-класса. Лимит цены по первым установлен на отметке в 4,48 млн рублей за автомобиль, по вторым – 2,11 млн рублей за штуку. Требуемая марка не уточняется. На роль представительских автомобилей подходит Genesis G80 в топовой комплектации Ultimate (от 4,1 млн рублей). Автомобили бизнес-класса могут быть как Toyota Camry в средней версии «Престиж Safety» (от 2,0 млн рублей), так и Genesis G70 Elegance (от 2,1 млн рублей).Как сообщает портал Speedme.ru, новые автомобили обойдутся в 2,5 раза дешевле, чем приходилось платить раньше за машины европейских брендов. В ходе обновления автопарка старые машины продадут. Стоимость некоторых из них даже сейчас окажется выше купленных новых автомобилей. 
2018-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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