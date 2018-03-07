Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
В обычном общении Васин – приятный и обходительный человек. На тренировке же сродни Тарасову, воспитавшему звезд хоккейной «красной машины» образца «золотых» 70-х. Его требования не из пальца высосаны - из собственного многолетнего опыта. По рации руководит нашим ледяным слаломом, указывая каждому пилоту на его недостатки. Призывает к максимальному балансу автомобиля в ходе движения по скользкой поверхности.
По словам Евгения, это важно и при разгоне, и при торможении, и в повороте. Для этого все надо делать слитно. Если, к примеру, требуется сброс газа, тут же надо переносить ногу на тормоз, дабы автомобиль не раскачивался. Сбрасываете газ – автомобиль «клюет» на переднюю ось. Переносите ногу, он разгружается. Если на подходе к повороту все делать медленно, автомобиль начнет раскачиваться. Надо, чтобы при маневре он был постоянно загружен.
После выбора необходимой скорости для совершения поворота поворачиваем руль. Сначала - руль и только потом - тормоз. То есть с небольшой задержкой. Таким образом автомобиль будет прижат к полотну дороги. Как только увидим, что автомобиль стоит на траектории, надо сразу обратить взор туда, куда необходимо поехать. Плавно газуем, выравниваем руль в исходное положение и двигаемся далее к следующему маневру.
|Audi Q7 Sport 3.0 AТ 4x4
|3 л, 249 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 6.9 с, 225 км/ч
|5052 x 1968 x 1740 мм
|полный
|ДТ, 6.3 л на 100 км
|4 370 000 руб
|Все характеристики
Передний привод: более выгоден, так как тащить всегда легче, нежели толкать. Если правильно пользоваться газом, то тележка сзади – точно как хвост ящерицы, вы ее всегда вытягиваете. Автомобиль легче стабилизировать. По устойчивости или безопасности такой автомобиль лучше. Хотя с управляемостью не все так просто.
Полный привод: момент распределяется на две ведущие оси. Все 4 колеса загружены – как при торможении, так при разгоне, на повороте и т.д. Самоблокирующий дифференциал Torsen (речь же идет об Audi) может «самопереспределяться». Если SUV едет ровно (не тормозит не ускоряется), в статике у нас соотношение крутящего момента по осям 40:60%. Как только начинаем ускоряться, передняя ось разгружается, и момент переходит на зад, не давая таким образом начаться пробуксовке передка. Если мы тормозим, разгружается уже «зад», и часть ненужного момента отсюда передается на передок (чтобы не случилось заноса, увода и т.п.).
Каковы причины, приводящие к негативным последствиям на дороге? Прежде всего, неправильно выбранная скорость. Если говорим о сносе передней оси, то мы, как правило, лимитированы временем и расстоянием. При этом необходимо успеть вернуть колеса в исходное положение и все повторить сначала. Нельзя газовать, полагая, что автомобиль повернет. Принцип тут прост: «якорь-тормоз-парашют». Та же скорость – причина заноса задней оси. Ее уводит наружу, движение неизбежно перерастает в занос и даже во вращение. Надо быстрее поворачивать руль в сторону заноса (убегающей оси). Газ отпустить и тут же плавно нарастить. Полностью убрать момент с ведущих колес нельзя.
Опять сбрасываем газ и доворачиваем немного руль. Снова даем задней оси двигаться впереди передней. То есть рулем и газом все свои движения необходимо сделать слитными. И тогда автомобиль будет двигаться по кругу в постоянном скольжении.
Интересное упражнение - ипподром. Или ледяная трасса в виде овала. Задача: разгоняемся, тормозим, начинаем поворот. Как только автомобиль встал на траекторию, отпускаем тормоз и опять же не спешим встречать занос рулем. Ибо как только остановим занос задней оси, автомобиль следующим движением «отстрелит» наружу. Поэтому даем задней оси поглубже провалиться и добавляем газ. Если чувствуем, что передняя ось уезжает – сброс газа, поворачиваем руль внутрь и вновь добавляем газ.
На что обращаем внимание? Когда едем по овалу, надо своевременно увидеть, что впереди прямая. Поэтому не стоит задерживать руль в повороте и не добавлять газ, иначе можно спровоцировать занос задней оси, и вместо того, чтобы ускоряться, мы всю прямую будем отлавливать машину. Как, спросите, надо? Когда заметим, что начинает открываться поворот, выравнивая руль, отпускаем автомобиль наружу к следующему повороту. То есть сначала поворачиваем, а уже потом отпускаем тормоз, как бы с небольшой задержкой. Об этом, как вы помните, мы поговорили чуть выше.
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