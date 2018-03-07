7 марта 2018, 00:11

Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI

Парень на разбитой «Жиге» изо всех сил старался не вылететь с круга, но умения, увы, не хватило, и дряхлую «семерку» пришлось вытягивать тросом с вершины небольшого бруствера. Я наблюдал за его псевдо-управляемым скольжением на расчищенной парковке одного из ТРК, а сам вспоминал собственное вальсирование на карельском озере, имевшее место на минувшей неделе.
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  Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI Audi Q7 Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI Audi Q7 Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI Audi Q7 Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI Audi Q7 Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI Audi Q7 Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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Audi Q7
Выпускается с 2005 г.
Новый от 3 470 000 до 4 535 000 Р
Отзывов: 4
Таких не берут в космонавты… В отличие от безусого пэтэушника, мне откровенно повезло. И не потому, что под задницей оказался полный привод quattro и роскошный «Ку Семь» со всем его техническим арсеналом. Это, что называется, само собой. Просто моими не всегда умелыми действиями руководил человек, который в мире российского автоспорта - все равно что Шипулин в биатлонной сборной России. У Евгения Васина в настоящее время собственная школа водительского мастерства, а в прошлом – победы на Кубке Европы и многочисленные призы в Чемпионате СССР. Этому раллисту, в числе немногих русских, покоривших мировой автоспорт, верить можно, слушать его – обязательно. Что я со своими многочисленными коллегами и пытался делать два полных дня.     

В обычном общении Васин – приятный и обходительный человек. На тренировке же сродни Тарасову, воспитавшему звезд хоккейной «красной машины» образца «золотых» 70-х. Его требования не из пальца высосаны - из собственного многолетнего опыта. По рации руководит нашим ледяным слаломом, указывая каждому пилоту на его недостатки. Призывает к максимальному балансу автомобиля в ходе движения по скользкой поверхности. 

По словам Евгения, это важно и при разгоне, и при торможении, и в повороте. Для этого все надо делать слитно. Если, к примеру, требуется сброс газа, тут же надо переносить ногу на тормоз, дабы автомобиль не раскачивался. Сбрасываете газ – автомобиль «клюет» на переднюю ось. Переносите ногу, он  разгружается. Если на подходе к повороту все делать медленно, автомобиль начнет раскачиваться. Надо, чтобы при маневре он был постоянно загружен. 

После выбора необходимой скорости для совершения поворота поворачиваем руль. Сначала - руль и только потом - тормоз. То есть с небольшой задержкой. Таким образом автомобиль будет прижат к полотну дороги. Как только увидим, что автомобиль стоит на траектории, надо сразу обратить взор туда, куда необходимо поехать. Плавно газуем, выравниваем руль в исходное положение и двигаемся далее к следующему маневру.

 
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Чем больше пятно контакта шины с поверхностью, тем более предсказуемо ведет себя автомобиль. Однако важным является и то, насколько момент распределяется от мотора по осям.

Audi Q7 Sport 3.0 AТ 4x4
3 л, 249 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 6.9 с, 225 км/ч
5052 x 1968 x 1740 мм
полный
ДТ, 6.3 л на 100 км
4 370 000 руб
Все характеристики
Задний привод: здесь мы рассматриваем переднюю ось как пустую тележку, которая в данном случае за собой не тащит, а толкает, и на которой нет крутящего момента. Весь момент передается на заднюю ведущую ось, поэтому любое сопротивление перед автомобилем на неведущих колесах (этой инерции надо куда-то деваться) и вызывает попытку задней оси убежать наружу или внутрь, а потом к вращению.

Передний привод: более выгоден, так как тащить всегда легче, нежели толкать. Если правильно пользоваться газом, то тележка сзади – точно как хвост ящерицы, вы ее всегда вытягиваете. Автомобиль легче стабилизировать. По устойчивости или безопасности такой автомобиль лучше. Хотя с управляемостью не все так просто.

Полный привод: момент распределяется на две ведущие оси. Все 4 колеса загружены – как при торможении, так при разгоне, на повороте и т.д. Самоблокирующий дифференциал Torsen (речь же идет об Audi) может «самопереспределяться». Если SUV едет ровно (не тормозит не ускоряется), в статике у нас соотношение крутящего момента по осям 40:60%. Как только начинаем ускоряться, передняя ось разгружается, и момент переходит на зад, не давая таким образом начаться пробуксовке передка. Если мы тормозим, разгружается уже «зад», и часть ненужного момента отсюда передается на передок (чтобы не случилось заноса, увода и т.п.).

Каковы причины, приводящие к негативным последствиям на дороге? Прежде всего, неправильно выбранная скорость. Если говорим о сносе передней оси, то мы, как правило, лимитированы временем и расстоянием. При этом необходимо успеть вернуть колеса в исходное положение и все повторить сначала. Нельзя газовать, полагая, что автомобиль повернет. Принцип тут прост: «якорь-тормоз-парашют». Та же скорость – причина заноса задней оси. Ее уводит наружу, движение неизбежно перерастает в занос и даже во вращение. Надо быстрее поворачивать руль в сторону заноса (убегающей оси). Газ отпустить и тут же плавно нарастить. Полностью убрать момент с ведущих колес нельзя.  

 
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Пилотирование на скользкой дороге Евгений Васин сравнивает с ходьбой по льду. То есть для лучшей устойчивости мы стараемся ступать максимально расслабленно, шаркаем ногами оценивая надежность сцепления, и даже нарочно скользим. Это нам позволяет легко балансировать, быстро перенося центр тяжести на нужную ногу. И нечаянное скольжение не становится для нас таким уже неожиданным. Та же картина в управлении автомобилем – легкое скольжение иногда провоцируют умышленно. Автомобиль как бы «дышит», нащупывая контакт с дорогой. Скольжение не оказывается внезапным и легче делается управляемым.  

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Скольжение по кругу. То, что пытался изобразить паренек на «Жиге», с которого мы начали наш материал. Задняя ось на всех дугах должна двигаться чуть быстрее передней. А рулем и газом будем делать скольжение управляемым и не допускать, чтобы задняя ось развернулась на 360 градусов. Поэтому как только началось скольжение задней оси, в отличие от змейки, не спешим встречать занос рулем. Надо дать возможность этому скольжению развиваться. Но как только почувствуем, что угол становится критичным, встречаем занос рулем, скольжение остановится и автомобиль, возможно, начнет выравниваться наружу.

Опять  сбрасываем газ и доворачиваем немного руль. Снова даем задней оси двигаться впереди передней. То есть рулем и газом все свои движения необходимо сделать слитными. И тогда автомобиль будет двигаться по кругу в постоянном скольжении.

Интересное упражнение - ипподром. Или ледяная трасса в виде овала. Задача: разгоняемся, тормозим, начинаем поворот. Как только автомобиль встал на траекторию, отпускаем тормоз и опять же не спешим встречать занос рулем. Ибо как только остановим занос задней оси, автомобиль следующим движением «отстрелит» наружу. Поэтому даем задней оси поглубже провалиться и добавляем газ. Если чувствуем, что передняя ось уезжает – сброс газа, поворачиваем руль внутрь и вновь добавляем газ.

На что обращаем внимание? Когда едем по овалу, надо своевременно увидеть, что впереди прямая. Поэтому не стоит задерживать руль в повороте и не добавлять газ, иначе можно спровоцировать занос задней оси, и вместо того, чтобы ускоряться, мы всю прямую будем отлавливать машину. Как, спросите, надо? Когда заметим, что начинает открываться поворот, выравнивая руль, отпускаем автомобиль наружу к следующему повороту. То есть сначала поворачиваем, а уже потом отпускаем тормоз, как бы с небольшой задержкой. Об этом, как вы помните, мы поговорили чуть выше.

Иван Братуха Фото автора и Audi
Тест-Драйвы Ауди Q 7, ку 7
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Комментарии
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
{{model_93}} Таких не берут в космонавты… В отличие от безусого пэтэушника, мне откровенно повезло. И не потому, что под задницей оказался полный привод quattro и роскошный «Ку Семь» со всем его техническим арсеналом. Это, что называется, само собой. Просто моими не всегда умелыми действиями руководил человек, который в мире российского автоспорта - все равно что Шипулин в биатлонной сборной России. У Евгения Васина в настоящее время собственная школа водительского мастерства, а в прошлом – победы на Кубке Европы и многочисленные призы в Чемпионате СССР. Этому раллисту, в числе немногих русских, покоривших мировой автоспорт, верить можно, слушать его – обязательно. Что я со своими многочисленными коллегами и пытался делать два полных дня.      В обычном общении Васин – приятный и обходительный человек. На тренировке же сродни Тарасову, воспитавшему звезд хоккейной «красной машины» образца «золотых» 70-х. Его требования не из пальца высосаны - из собственного многолетнего опыта. По рации руководит нашим ледяным слаломом, указывая каждому пилоту на его недостатки. Призывает к максимальному балансу автомобиля в ходе движения по скользкой поверхности.  По словам Евгения, это важно и при разгоне, и при торможении, и в повороте. Для этого все надо делать слитно. Если, к примеру, требуется сброс газа, тут же надо переносить ногу на тормоз, дабы автомобиль не раскачивался. Сбрасываете газ – автомобиль «клюет» на переднюю ось. Переносите ногу, он  разгружается. Если на подходе к повороту все делать медленно, автомобиль начнет раскачиваться. Надо, чтобы при маневре он был постоянно загружен.  После выбора необходимой скорости для совершения поворота поворачиваем руль. Сначала - руль и только потом - тормоз. То есть с небольшой задержкой. Таким образом автомобиль будет прижат к полотну дороги. Как только увидим, что автомобиль стоит на траектории, надо сразу обратить взор туда, куда необходимо поехать. Плавно газуем, выравниваем руль в исходное положение и двигаемся далее к следующему маневру. {{gallery_1070}} Чем больше пятно контакта шины с поверхностью, тем более предсказуемо ведет себя автомобиль. Однако важным является и то, насколько момент распределяется от мотора по осям. {{params_55036}} Задний привод: здесь мы рассматриваем переднюю ось как пустую тележку, которая в данном случае за собой не тащит, а толкает, и на которой нет крутящего момента. Весь момент передается на заднюю ведущую ось, поэтому любое сопротивление перед автомобилем на неведущих колесах (этой инерции надо куда-то деваться) и вызывает попытку задней оси убежать наружу или внутрь, а потом к вращению. Передний привод: более выгоден, так как тащить всегда легче, нежели толкать. Если правильно пользоваться газом, то тележка сзади – точно как хвост ящерицы, вы ее всегда вытягиваете. Автомобиль легче стабилизировать. По устойчивости или безопасности такой автомобиль лучше. Хотя с управляемостью не все так просто. Полный привод: момент распределяется на две ведущие оси. Все 4 колеса загружены – как при торможении, так при разгоне, на повороте и т.д. Самоблокирующий дифференциал Torsen (речь же идет об Audi) может «самопереспределяться». Если SUV едет ровно (не тормозит не ускоряется), в статике у нас соотношение крутящего момента по осям 40:60%. Как только начинаем ускоряться, передняя ось разгружается, и момент переходит на зад, не давая таким образом начаться пробуксовке передка. Если мы тормозим, разгружается уже «зад», и часть ненужного момента отсюда передается на передок (чтобы не случилось заноса, увода и т.п.).Каковы причины, приводящие к негативным последствиям на дороге? Прежде всего, неправильно выбранная скорость. Если говорим о сносе передней оси, то мы, как правило, лимитированы временем и расстоянием. При этом необходимо успеть вернуть колеса в исходное положение и все повторить сначала. Нельзя газовать, полагая, что автомобиль повернет. Принцип тут прост: «якорь-тормоз-парашют». Та же скорость – причина заноса задней оси. Ее уводит наружу, движение неизбежно перерастает в занос и даже во вращение. Надо быстрее поворачивать руль в сторону заноса (убегающей оси). Газ отпустить и тут же плавно нарастить. Полностью убрать момент с ведущих колес нельзя.   {{gallery_1071}} Пилотирование на скользкой дороге Евгений Васин сравнивает с ходьбой по льду. То есть для лучшей устойчивости мы стараемся ступать максимально расслабленно, шаркаем ногами оценивая надежность сцепления, и даже нарочно скользим. Это нам позволяет легко балансировать, быстро перенося центр тяжести на нужную ногу. И нечаянное скольжение не становится для нас таким уже неожиданным. Та же картина в управлении автомобилем – легкое скольжение иногда провоцируют умышленно. Автомобиль как бы «дышит», нащупывая контакт с дорогой. Скольжение не оказывается внезапным и легче делается управляемым.   {{material_116423}} Скольжение по кругу. То, что пытался изобразить паренек на «Жиге», с которого мы начали наш материал. Задняя ось на всех дугах должна двигаться чуть быстрее передней. А рулем и газом будем делать скольжение управляемым и не допускать, чтобы задняя ось развернулась на 360 градусов. Поэтому как только началось скольжение задней оси, в отличие от змейки, не спешим встречать занос рулем. Надо дать возможность этому скольжению развиваться. Но как только почувствуем, что угол становится критичным, встречаем занос рулем, скольжение остановится и автомобиль, возможно, начнет выравниваться наружу. Опять  сбрасываем газ и доворачиваем немного руль. Снова даем задней оси двигаться впереди передней. То есть рулем и газом все свои движения необходимо сделать слитными. И тогда автомобиль будет двигаться по кругу в постоянном скольжении. Интересное упражнение - ипподром. Или ледяная трасса в виде овала. Задача: разгоняемся, тормозим, начинаем поворот. Как только автомобиль встал на траекторию, отпускаем тормоз и опять же не спешим встречать занос рулем. Ибо как только остановим занос задней оси, автомобиль следующим движением «отстрелит» наружу. Поэтому даем задней оси поглубже провалиться и добавляем газ. Если чувствуем, что передняя ось уезжает – сброс газа, поворачиваем руль внутрь и вновь добавляем газ. На что обращаем внимание? Когда едем по овалу, надо своевременно увидеть, что впереди прямая. Поэтому не стоит задерживать руль в повороте и не добавлять газ, иначе можно спровоцировать занос задней оси, и вместо того, чтобы ускоряться, мы всю прямую будем отлавливать машину. Как, спросите, надо? Когда заметим, что начинает открываться поворот, выравнивая руль, отпускаем автомобиль наружу к следующему повороту. То есть сначала поворачиваем, а уже потом отпускаем тормоз, как бы с небольшой задержкой. Об этом, как вы помните, мы поговорили чуть выше.
2018-03-07
Автор: Иван Братуха Фото автора и Audi
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