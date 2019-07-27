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27 июля 2019, 11:59

Упражнение для обыденной практики: подкрадываешься, притираешься, бьешь!

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ДТП – тьфу, тьфу! – не пожелаешь врагу, и чтобы ездить, избегая дорожных инцидентов, мы уже на самом первом участке своей водительской карьеры отдаем себя в руки опытных инструкторов. Пускай, мол, нас, скудоумных, научат уму разуму.
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь

Все это так, но когда тебе вдруг говорят обратное, дескать, твоя, парень, задача - приблизиться к впереди следующему автомобилю и поддать ему «под зад», инстинкт самосохранения (или как там его!) всячески противится.

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Но факт есть факт. И это одно из упражнений, практикуемых на сербском полигоне Navak. Здесь, близ Белграда, доводят до совершенства навыки не только простых автомобилистов, но даже профессионалов. В частности, разработаны и обкатываются программы, помогающие водителям быть ответственными за жизнь своих VIP-пассажиров. Об одном из них мы и расскажем вкратце.

Инструктор, серб, обращается ко мне по-английски: «Скорость будет не выше 60 км/ч. Твоя задача – догнать, прижаться своим левым углом к правой части его бампера и сильно толкнуть». Главное в этой ситуации – перебороть... нет, не страх, а что-то особое.

Первая машина стартовала, я следом. Довольно быстро оказываюсь на дистанции, именуемой «ноздря в ноздрю». Аккуратно подкатываю капот к правому боку кормы «убегающего», стараюсь не переехать положенное, ибо можно остаться без колеса.

Мягко «целую», фиксирую положение «щека к щеке», и по команде инструктора делаю резкий поворот руля в левую сторону. Визг шин… «Преследуемого» разворачивает на 180 градусов, я, как ни в чем не бывало, продолжаю прямолинейное движение. Лестные оценки инструктора – задание выполнено.

Правда, до того, как озвучить в мой адрес «пятерку», великан-серб жестикулирует, мол, я ж просил первый заезд без толчка, а только «в притирку». Объясняю, что проехал, так сказать, «по привычке», ибо бывал у вас в гостях как минимум два раза, и хорошо осведомлен с условиями упражнения. То есть кое-какими навыками обладаю.

Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Упражнение для обыденной практики подкрадываешься притираешься бьешь
Машины, насколько я помню, все те же – Mazda 6 первого поколения. Немного «покоцанные» (чай, не на Женевском автоподиуме стояли), с неработающими кондиционерами (и это в июльское-то пекло +35!), но вполне себе работоспособные и пригодные для подобных «опытов». Единственное, на боковинах переднего и заднего бамперов появились стальные защиты-«обереги». И это правильно - на всех железа не напасешься.

Со стороны игра в «мальчиков для битья» смотрится жестковато. На переднем пассажирском сиденье, пожалуй, те же ощущения. За рулем же другое дело: ты полон азарта, перед тобой стоит четкая задача, поэтому не до сентиментальностей. Когда после нескольких попыток ты начинаешь понимать, что особых сложностей нет, да и твоей безопасности ничто, по сути, не угрожает, упражнение приносит радость.

Инструктор говорит, что полученный навык может быть полезен в обычной водительской практике. Я принял это как особенный южнославянский юмор, но перекладывать его на все то, что происходите вне автодрома, точно не хотелось бы.

Дай Бог всем нам уметь различать игру и реальность. А последняя адресует нас к выходу на рынок нового поколения Mazda3, которую, собственно говоря, мы и тестировали на «петле» Navak. Вернее будет сказать, в том числе на «петле» Navak. Следите за нашими публикациями…

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Иван Братуха
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Форум Mazda 6 sedan
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Toyota Camry против Mazda6: привычка против стиля
Мазда красивая, люблю такого рода дизайн. Футуристично и стильно, по-моему. Хотя, к чести камри сказать, она тоже не сильно уступает 6 мазде в плане красоты дизайна. Если Мазда - 8/ 10, то Камри - 6-7/ 10 Думаю так
КсенияС
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Упражнение для обыденной практики: подкрадываешься, притираешься, бьешь!
Все это так, но когда тебе вдруг говорят обратное, дескать, твоя, парень, задача - приблизиться к впереди следующему автомобилю и поддать ему «под зад», инстинкт самосохранения (или как там его!) всячески противится. {{material_113121}} Но факт есть факт. И это одно из упражнений, практикуемых на сербском полигоне Navak. Здесь, близ Белграда, доводят до совершенства навыки не только простых автомобилистов, но даже профессионалов. В частности, разработаны и обкатываются программы, помогающие водителям быть ответственными за жизнь своих VIP-пассажиров. Об одном из них мы и расскажем вкратце.Инструктор, серб, обращается ко мне по-английски: «Скорость будет не выше 60 км/ч. Твоя задача – догнать, прижаться своим левым углом к правой части его бампера и сильно толкнуть». Главное в этой ситуации – перебороть... нет, не страх, а что-то особое. Первая машина стартовала, я следом. Довольно быстро оказываюсь на дистанции, именуемой «ноздря в ноздрю». Аккуратно подкатываю капот к правому боку кормы «убегающего», стараюсь не переехать положенное, ибо можно остаться без колеса. Мягко «целую», фиксирую положение «щека к щеке», и по команде инструктора делаю резкий поворот руля в левую сторону. Визг шин… «Преследуемого» разворачивает на 180 градусов, я, как ни в чем не бывало, продолжаю прямолинейное движение. Лестные оценки инструктора – задание выполнено. Правда, до того, как озвучить в мой адрес «пятерку», великан-серб жестикулирует, мол, я ж просил первый заезд без толчка, а только «в притирку». Объясняю, что проехал, так сказать, «по привычке», ибо бывал у вас в гостях как минимум два раза, и хорошо осведомлен с условиями упражнения. То есть кое-какими навыками обладаю.{{gallery_1622}} Машины, насколько я помню, все те же – Mazda 6 первого поколения. Немного «покоцанные» (чай, не на Женевском автоподиуме стояли), с неработающими кондиционерами (и это в июльское-то пекло +35!), но вполне себе работоспособные и пригодные для подобных «опытов». Единственное, на боковинах переднего и заднего бамперов появились стальные защиты-«обереги». И это правильно - на всех железа не напасешься. Со стороны игра в «мальчиков для битья» смотрится жестковато. На переднем пассажирском сиденье, пожалуй, те же ощущения. За рулем же другое дело: ты полон азарта, перед тобой стоит четкая задача, поэтому не до сентиментальностей. Когда после нескольких попыток ты начинаешь понимать, что особых сложностей нет, да и твоей безопасности ничто, по сути, не угрожает, упражнение приносит радость. Инструктор говорит, что полученный навык может быть полезен в обычной водительской практике. Я принял это как особенный южнославянский юмор, но перекладывать его на все то, что происходите вне автодрома, точно не хотелось бы. Дай Бог всем нам уметь различать игру и реальность. А последняя адресует нас к выходу на рынок нового поколения Mazda3, которую, собственно говоря, мы и тестировали на «петле» Navak. Вернее будет сказать, в том числе на «петле» Navak. Следите за нашими публикациями…
2019-07-27
Автор: Иван Братуха
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