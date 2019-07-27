Упражнение для обыденной практики: подкрадываешься, притираешься, бьешь!
- 2208
- 0
Все это так, но когда тебе вдруг говорят обратное, дескать, твоя, парень, задача - приблизиться к впереди следующему автомобилю и поддать ему «под зад», инстинкт самосохранения (или как там его!) всячески противится.
Инструктор, серб, обращается ко мне по-английски: «Скорость будет не выше 60 км/ч. Твоя задача – догнать, прижаться своим левым углом к правой части его бампера и сильно толкнуть». Главное в этой ситуации – перебороть... нет, не страх, а что-то особое.
Первая машина стартовала, я следом. Довольно быстро оказываюсь на дистанции, именуемой «ноздря в ноздрю». Аккуратно подкатываю капот к правому боку кормы «убегающего», стараюсь не переехать положенное, ибо можно остаться без колеса.
Мягко «целую», фиксирую положение «щека к щеке», и по команде инструктора делаю резкий поворот руля в левую сторону. Визг шин… «Преследуемого» разворачивает на 180 градусов, я, как ни в чем не бывало, продолжаю прямолинейное движение. Лестные оценки инструктора – задание выполнено.
Правда, до того, как озвучить в мой адрес «пятерку», великан-серб жестикулирует, мол, я ж просил первый заезд без толчка, а только «в притирку». Объясняю, что проехал, так сказать, «по привычке», ибо бывал у вас в гостях как минимум два раза, и хорошо осведомлен с условиями упражнения. То есть кое-какими навыками обладаю.
Со стороны игра в «мальчиков для битья» смотрится жестковато. На переднем пассажирском сиденье, пожалуй, те же ощущения. За рулем же другое дело: ты полон азарта, перед тобой стоит четкая задача, поэтому не до сентиментальностей. Когда после нескольких попыток ты начинаешь понимать, что особых сложностей нет, да и твоей безопасности ничто, по сути, не угрожает, упражнение приносит радость.
Инструктор говорит, что полученный навык может быть полезен в обычной водительской практике. Я принял это как особенный южнославянский юмор, но перекладывать его на все то, что происходите вне автодрома, точно не хотелось бы.
Дай Бог всем нам уметь различать игру и реальность. А последняя адресует нас к выходу на рынок нового поколения Mazda3, которую, собственно говоря, мы и тестировали на «петле» Navak. Вернее будет сказать, в том числе на «петле» Navak. Следите за нашими публикациями…
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве