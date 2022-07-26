Упрощенная версия Lada Granta получила кондиционер

Уточняется, что, помимо опционального кондиционера, в комплектацию Lada Granta Classic 2022 модельного года также входят: передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками и электроусилитель руля.

Стоимость седана в версии с кондиционером составляет от 597 200 рублей – это по госпрограмме льготного кредитования. Или от 745 900 рублей - без оной. За дополнительную плату предлагаются 15-дюймовые колеса с дисками из легких сплавов.

ВАЗ (Lada) Granta От 1.6 л, 106 л.с Новый от 423 810 до 1 480 000 Р

Версия «лифтбек», оснащенная кондиционером, будет доступна от 613 200 рублей - по госпрограмме льготного кредитования (765 900 рублей без ее использования). «15-е» опционные колеса идут с литыми дисками.

Наконец, универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером оценен в стартовые 650 000 рублей - по госпрограмме (от 811 900 рублей без нее). Здесь уже доступны 15-дюймовые колеса с 2-цветными легкосплавными дисками, водительское кресло с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений.

На дверях, порогах и арках колес «кроссовой» версии смонтирован защитный обвес из прочного черного пластика, на крыше - рейлинги, а корпуса наружных зеркал окрашены черной металлизированной эмалью.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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