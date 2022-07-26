Упрощенная версия Lada Granta получила кондиционер
Уточняется, что, помимо опционального кондиционера, в комплектацию Lada Granta Classic 2022 модельного года также входят: передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками и электроусилитель руля.
Стоимость седана в версии с кондиционером составляет от 597 200 рублей – это по госпрограмме льготного кредитования. Или от 745 900 рублей - без оной. За дополнительную плату предлагаются 15-дюймовые колеса с дисками из легких сплавов.
Наконец, универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером оценен в стартовые 650 000 рублей - по госпрограмме (от 811 900 рублей без нее). Здесь уже доступны 15-дюймовые колеса с 2-цветными легкосплавными дисками, водительское кресло с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений.
На дверях, порогах и арках колес «кроссовой» версии смонтирован защитный обвес из прочного черного пластика, на крыше - рейлинги, а корпуса наружных зеркал окрашены черной металлизированной эмалью.
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В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
-
14.07.2022, 12:25
«Ладу Гранту» в «антикризисной» комплектации Classic можно будет купить за 543 тыс. рублей
Все «Лады», которые уже выпускаются после вынужденного простоя, и производство которых будет возобновлено в ближайшие месяцы, являются участниками вновь вводимой Минпромторгом госпрограммы поддержки спроса на авторынке России. Об этом информирует пресс-служба «АвтоВАЗа».Читать далее
-
07.07.2022, 00:01
Сколько машин продали в России в июне 2022 года: оттолкнулись от дна?
Ассоциация европейского автобизнеса подвела итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за июнь 2022 года. Продажи упали на 82% год к году, но по сравнению с маем дилеры реализовали на 3,5 тысячи машин больше.Читать далее
-
06.07.2022, 15:14
АвтоВАЗ выпустил еще одну модификацию «антикризисной» Lada Granta: цены
АвтоВАЗ объявил о расширении ассортимента новых автомобилей. К «упрощенным» Lada Granta присоединилась «спортивная» версия Granta Drive Active. Как и остальные машины семейства, новинка доступна в двух уровнях оснащения.Читать далее
-
05.07.2022, 13:24
5 подержанных иномарок по цене упрощенной Lada Granta
В середине июня дилеры Lada начали продавать «антикризисную» версию семейства Lada Granta без подушек безопасности и ряда электронных систем. Стоит базовый автомобиль 678 тысяч рублей. Интересно, что предлагают за те же деньги на вторичном рынке.Читать далее
-
01.07.2022, 08:03
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