«Упрощенные» УАЗы: подробности и цены

Новые «упрощенные» комплектации получили внедорожники «Патриот», «Пикап», «Хантер» и коммерческие грузовички «Профи». Как выяснили «Автоновости дня» , изменения у первых двух идентичны. В комплектациях «Base ИКАР» отсутствуют подушки безопасности, а на смену корейской «механике» Dymos пришла китайская BAIC. Руль установили типа ИКАР образца середины 2000-х годов. В некоторых машинах могут отсутствовать система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS с EBD. Стоят такие внедорожники на 25 000 – 30 000 рублей дешевле. Теперь цена «Патриота» начинается от 1 520 000 рублей.

Внедорожник «Хантер» с базовым мотором экологического класса «Евро-0» в новой комплектации Base Fleet остался без блока ЭРА-Глонасс и сменил «коробку» на китайскую BAIC. Цена снизилась на 15 000 рублей до 1 360 000 рублей. Наконец, свои «упрощенные» версии получили грузовички «Профи». Комплектация «Base ИКАР» появилась у моноприводного «Профи Полуторки» с однорядной кабиной, полноприводного «Профи» с однорядной и двухрядной кабиной, а также моноприводного «Профи» с однорядной кабиной и длинной базой. Все эти машины объединяют три особенности: китайская 5-ступенчатая «механика», отсутствие подушек безопасности и руль ИКАР. Цены снижены на 15 000 рублей и начинаются от 1 575 000 рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р ) , УАЗ Пикап (от 764 000 Р ) , УАЗ Hunter (от 669 990 Р ) , УАЗ Профи (от 749 000 Р )

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