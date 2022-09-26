«Упрощенные» УАЗы: подробности и цены
Внедорожник «Хантер» с базовым мотором экологического класса «Евро-0» в новой комплектации Base Fleet остался без блока ЭРА-Глонасс и сменил «коробку» на китайскую BAIC. Цена снизилась на 15 000 рублей до 1 360 000 рублей. Наконец, свои «упрощенные» версии получили грузовички «Профи». Комплектация «Base ИКАР» появилась у моноприводного «Профи Полуторки» с однорядной кабиной, полноприводного «Профи» с однорядной и двухрядной кабиной, а также моноприводного «Профи» с однорядной кабиной и длинной базой. Все эти машины объединяют три особенности: китайская 5-ступенчатая «механика», отсутствие подушек безопасности и руль ИКАР. Цены снижены на 15 000 рублей и начинаются от 1 575 000 рублей.
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-
13.09.2022, 08:34
Три однотипных ДТП перекрыли движение по трассе Тюмень – Омск
В ночь на вторник, 13 сентября на автодороге Тюмень – Омск в условиях недостаточной видимости произошло три одинаковых аварии. Причиной во всех случаях стала невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции.Читать далее
-
05.09.2022, 07:57
5 самых ожидаемых новинок второй половины 2022 года
Одни автопроизводители уходят из России, но освободившиеся места постепенно занимают другие марки и модели. До конца 2022 года в нашей стране должны состояться сразу несколько интересных премьер.Читать далее
-
04.09.2022, 06:06
УАЗ начал продавать автомобили стандарта Евро-0
Ульяновский автозавод радикально понизил экологический класс своих автомобилей. В продажу выпустили внедорожники УАЗ Hunter и классические модели семейства «Буханка/Головастик» с моторами, соответствующими стандарту Евро-0.Читать далее
-
26.08.2022, 12:02
УАЗ хочет заменить на «Патриотах» корейскую КПП на китайскую
Ульяновский автозавод задумался о смене поставщика коробок передач. Корейский производитель отгружает коробки Dymos с перебоями, поэтому решено заменить их китайскими агрегатами.Читать далее
-
24.08.2022, 09:30
В 2022 году подержанные рамные внедорожники стали дороже на 36%
Самые популярные в России рамные внедорожники в возрасте 5 лет подорожали с января по август 2022 года, в среднем, на 12,8%. При этом на определенные модели аналитический отдел агрегатора 110km.ru зафиксировал куда больший рост цен. Читать далее
-
16.08.2022, 09:03
В сентябре начнется пробная сборка необычной версии УАЗ «Профи»: подробности и цена
До конца 2022 года на российском рынке появится новая необычная версия грузовичка УАЗ «Профи». Технический запуск производства запланирован на сентябрь, а в четвертом квартале должна стартовать полноценная серийная сборка.Читать далее
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