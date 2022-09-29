Ураган Иэн ударил по Флориде: акулы на улицах и затопленные суперкары (видео)
Фото: unsplash.com
В результате, улицы города превратились в полноводные реки. На одной из них очевидцы засняли на видео акулу, которую течением принесло из залива, и она явно на кого-то охотилась в мутных потоках воды. Местные жители делились в соцсетях фотографиями и видео с места событий. Кто-то плавал в собственном доме, превратившимся в одни огромный бассейн. Кто-то снимал, как волны накатывают на его лужайку. Кто-то серфил по улицам, прицепив трос к внедорожнику. А кто-то убивался по затопленным люксовым автомобилям: Lamborghini Huracan, McLaren и Rolls-Royce.
Нелегко пришлось и работникам космодрома. NASA вновь отложило запланированный запуск ракеты Artemis, ее отвезли со стартовой площадки в сборочный цех, сообщает ВВС. Из-за урагана был также перенесен на 4 октября старт ракеты SpaceX, которая должна была отправить на МКС российскую космонавтку Анну Кикину.
-
02.09.2022, 08:06
5 самых быстрых автомобилей Нюрбургринга
Северная петля немецкой трассы Нюрбургринг – одна из самых известных в мире и, пожалуй, самая сложная. За крутые повороты и резкие перепады высот ее прозвали «Зеленым адом». Гонки здесь уже не проводят, зато автопроизводители с удовольствием проверяют на Нюрбургринге динамику и управляемость своих суперкаров.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
04.05.2022, 00:01
Lamborghini выпустила новый злой спорткар
Компания Lamborghini представила специальную версию спорткара Huracan под названием GT3 EVO2. Корпус заднеприводного автомобиля целиком изготовлен из углепластика и отличается новым аэродинамическим обвесом.Читать далее
-
12.04.2022, 08:43
Внедорожный Lamborghini Huracan: первое фото без камуфляжа
Проект кросс-версии суперкара Lamborghini Huracan постепенно обретает очертания. После серии снимков с дорожных тестов, фотошпионам удалось запечатлеть новинку во всей красе.Читать далее
-
17.03.2022, 14:51
Звезда ТикТока сделала королевский подарок отцу своего будущего ребенка (он может не спать ночами и отлично убирает за котом)
Многие женщины уверены, что подарить кому-то жизнь – уже само по себе бесценно. Но 19-летняя Анес Аюни Осман из Малайзии рассудила иначе и решила отблагодарить своего мужа за их будущего ребенка, который должен появиться на свет в конце марта.Читать далее
-
28.02.2022, 09:26
Впечатляющий видеотур по одному из дилерских центров Дубая: одни роскошные суперкары
Не секрет, что у богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов очень много денег. Именно в Дубае расположены одни из самых удивительных в мире автосалонов, где торгуют исключительно люксовыми спорткарами.Читать далее
-
02.09.2022, 08:06
5 самых быстрых автомобилей Нюрбургринга
Северная петля немецкой трассы Нюрбургринг – одна из самых известных в мире и, пожалуй, самая сложная. За крутые повороты и резкие перепады высот ее прозвали «Зеленым адом». Гонки здесь уже не проводят, зато автопроизводители с удовольствием проверяют на Нюрбургринге динамику и управляемость своих суперкаров.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
04.05.2022, 00:01
Lamborghini выпустила новый злой спорткар
Компания Lamborghini представила специальную версию спорткара Huracan под названием GT3 EVO2. Корпус заднеприводного автомобиля целиком изготовлен из углепластика и отличается новым аэродинамическим обвесом.Читать далее
-
12.04.2022, 08:43
Внедорожный Lamborghini Huracan: первое фото без камуфляжа
Проект кросс-версии суперкара Lamborghini Huracan постепенно обретает очертания. После серии снимков с дорожных тестов, фотошпионам удалось запечатлеть новинку во всей красе.Читать далее
-
17.03.2022, 14:51
Звезда ТикТока сделала королевский подарок отцу своего будущего ребенка (он может не спать ночами и отлично убирает за котом)
Многие женщины уверены, что подарить кому-то жизнь – уже само по себе бесценно. Но 19-летняя Анес Аюни Осман из Малайзии рассудила иначе и решила отблагодарить своего мужа за их будущего ребенка, который должен появиться на свет в конце марта.Читать далее
-
28.02.2022, 09:26
Впечатляющий видеотур по одному из дилерских центров Дубая: одни роскошные суперкары
Не секрет, что у богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов очень много денег. Именно в Дубае расположены одни из самых удивительных в мире автосалонов, где торгуют исключительно люксовыми спорткарами.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий