Ураган Иэн ударил по Флориде: акулы на улицах и затопленные суперкары (видео)

Ранее мы писали Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием Нынешним летом улицы многих российских городов превращаются после ливней в полноводные реки. В Австралии проблема ... Читать далее

Во второй половине дня в среду ураган Иэн ударил по Флориде и стал причиной серьезного наводнения в городе Нейплс на юго-западе полуострова. Урагану присвоили четвертую категорию, сила ветра достигала 240 км/ч. Но по статистике, наибольший урон инфраструктуре наносит не ветер, а вода, которую он гонит на улицы из океана. Мексиканский залив надвигается на берег, смывает пляжи и затапливает жилые районы. Местами уровень воды поднялся в Нейплс до отметки в 2,74 метра.

В результате, улицы города превратились в полноводные реки. На одной из них очевидцы засняли на видео акулу, которую течением принесло из залива, и она явно на кого-то охотилась в мутных потоках воды. Местные жители делились в соцсетях фотографиями и видео с места событий. Кто-то плавал в собственном доме, превратившимся в одни огромный бассейн. Кто-то снимал, как волны накатывают на его лужайку. Кто-то серфил по улицам, прицепив трос к внедорожнику. А кто-то убивался по затопленным люксовым автомобилям: Lamborghini Huracan, McLaren и Rolls-Royce.

Нелегко пришлось и работникам космодрома. NASA вновь отложило запланированный запуск ракеты Artemis, ее отвезли со стартовой площадки в сборочный цех, сообщает ВВС. Из-за урагана был также перенесен на 4 октября старт ракеты SpaceX, которая должна была отправить на МКС российскую космонавтку Анну Кикину.

Упомянутые модели: Lamborghini Huracan

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