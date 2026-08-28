Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 12:24

Урал 8.103-10: советский мотоцикл, который востребован по всему миру

Урал 8.103-10: советский мотоцикл, который востребован по всему миру

Урал 8.103-10: советский тяжёлый мотоцикл, который покоряет мир спустя 35 лет

Урал 8.103-10: советский мотоцикл, который востребован по всему миру

Урал 8.103-10 - не просто техника, а символ советской инженерии, который и сегодня вызывает интерес у коллекционеров и ценителей мотоциклов. В чем секрет его популярности и почему этот мотоцикл до сих пор остается актуальным - разбираемся в материале.

Урал 8.103-10 - не просто техника, а символ советской инженерии, который и сегодня вызывает интерес у коллекционеров и ценителей мотоциклов. В чем секрет его популярности и почему этот мотоцикл до сих пор остается актуальным - разбираемся в материале.

Урал 8.103-10 занимает особое место среди советских мотоциклов благодаря сочетанию надежности, узнаваемого дизайна и технических решений, которые опередили свое время. Этот тяжелый мотоцикл, выпускавшийся с 1987 года на Ирбитском заводе, стал символом целой эпохи и до сих пор вызывает интерес не только у российских, но и у зарубежных коллекционеров.

Главная техническая конфигурация Урал 8.103-10 - оппозитный четырехтактный двигатель объемом 649 см³, выдающий 36 лошадиных сил. Максимальная скорость достигает 105 км/ч, что для того времени было общепринятым стандартом для тяжелого мотоцикла с коляской. Модель оснащена задним приводом, карданным валом, мягкой подвеской и внутренним багажником, что сделало ее удобной для дальних поездок и перевозки грузов.

Важным преимуществом Урал 8.103-10 была его универсальность: мотоцикл такого типа мог использоваться в качестве стратегической техники. Стоимость делала его престижной покупкой, а наличие коляски расширило функционал - на ней можно было перевозить пассажиров или крупные вещи, что особенно ценилось в сельской местности и на бездорожье.

Сегодня Урал 8.103-10 продолжает выпускаться и востребован на мировом рынке. Его можно встретить в европейских коллекциях, на выставках ретротехники и даже в кино. Модель ценится за простоту обслуживания, выносливость и аутентичный внешний вид, который практически не меняется. Мотоцикл часто становился объектом внимания зарубежных энтузиастов, а в России его используют для путешествий и тематических мероприятий.

СССР в 1960-е годы был мировым лидером в производстве мотоциклов, а Ирбитский завод остается одним из передовых предприятий, продолжающих выпуск классических моделей. Мотоцикл отличается простотой конструкцией, допускающий ремонт и обслуживание даже в кустарных условиях. 

Упомянутые марки: Урал
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