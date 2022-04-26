26 апреля 2022, 07:59
«Урал» бежит от санкций в Казахстан
Российский производитель мотоциклов Ural Motorcycles планирует перенести сборку из Ирбита Свердловской области в город Петропавловск в Казахстане. Главная причина – нехватка запчастей из-за введенных против России санкций.
Дарья Климова Фото: Ural Motorcycles
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Фото: Ural Motorcycles
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В комментариях под видео прозвучало много ободряющих слов. Счастливые владельцы мотоциклов «Урал» со всего мира желали команде завода успеха: «Да здравствует Урал, да здравствует Ирбит!». Некоторые в шутку задавались вопросом, сколько «Уралов» потребуется, чтобы перевезти производство мотоциклов «Урал» в Казахстан.
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