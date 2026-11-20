20 ноября 2026, 07:04
Один мотоцикл на две задачи: как советские инженеры сделали грузовик из «Урала»
Один мотоцикл на две задачи: как советские инженеры сделали грузовик из «Урала»
Съемные грузовые модули превращали серийные «Уралы» и ижевские мотоциклы в транспорт для сельских перевозок. МГ-350 перевозил до 350 кг, хотя современники рассказывали о нагрузке до тонны. Легкая «Кроха» брала до 200 кг.
Пока одни спорят, нужен ли в хозяйстве пикап, другие вспоминают решение, которое появилось задолго до моды на универсальность. В советской деревне один и тот же мотоцикл мог утром возить груз, а в выходные снова становиться обычной двухколесной машиной. Съемная грузовая секция не ломала заводскую основу, а лишь меняла назначение техники. Именно так появились гибриды между мотоциклом и легким грузовиком, которые занимали промежуточное место в сельском гараже.
Грузовой модуль для «Урала»
Наибольшую грузоподъемность среди таких решений получил ирбитский МГ-350 на базе серийного «Урала» ИМЗ 8.103-10. Он сохранил основную мотоциклетную раму и оппозитный двигатель, а вместо задней части получил грузовой модуль с кузовом. Модуль ставили на ведущий мост от автомобиля «Москвич-412», превращая мотоцикл в трехколесный транспорт с двумя задними ведущими колесами. Индекс модели указывал на расчетную грузоподъемность около 350 кг.
При благоприятных условиях и аккуратной поездке владельцы могли довезти на трицикле до тонны груза. Но такая нагрузка превышала расчетные 350 кг и не означала штатной возможности безопасно перевезти тонну. Использование моста «Москвича-412» опиралось на распространенные автомобильные детали, а сохранение мотоциклетной основы обеспечивало обслуживание в сельской местности.
Подвеска и амортизаторы сзади оставались мотоциклетными, поэтому езда с полной загрузкой получалась жесткой и менее устойчивой. На дороге ограничения и масса груза могли привести к перегреву двигателя при медленном движении. Максимальная скорость грузового «Урала» составляла около 80 км/ч.
Фактически смысл модуля был в смене конфигурации: грузовую секцию снимали, и мотоцикл снова становился двухколесным. Утром он мог работать с грузом, а в выходные — обычным транспортом. Основание мотоцикла сохранило привычные для владельцев узлы и ремонтопригодность, хотя грузовая машина не превратилась в полноценный малотоннажный грузовик.
Легкие решения для малотоннажных грузовиков
Для менее сложных задач существовали варианты на базе ижевских мотоциклов, прежде всего «Планеты-5». В серийной «Планете-5» был одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения объемом 346 см³ и мощностью около 22 л. с. Максимальная скорость одиночной версии задавалась на уровне 120 км/ч, но эту характеристику нельзя переносить на грузовой трицикл. Тяга двигателя на малых оборотах была полезна при трогании с места с грузом.
Ижевская грузовая версия сохраняла унификацию с серийной машиной: заднюю тележку собирали с использованием деталей «Москвича-412», привод на грузовой модуль передавался цепью, а не карданным валом. Съемная секция поворота возвращала мотоцикл к обычной двухколесной конфигурации.
Еще компактнее была ковровская «Кроха» на базе модели «3М». Внешне она почти не отличалась от стандартного мотоцикла, владелец грузовой тележки мог самостоятельно снять или установить ее под конкретную задачу. Ее грузоподъемность достигала 200 кг.
Подходящий запас для повседневных хозяйственных перевозок: на тележке обычно везли мешки с картошкой или стройматериалы для дачи.
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