Секретный Урал М-100: советский супермотоцикл для ГАИ, который разгонялся до 150 км/ч и стал самой редкой милицейской легендой

26 августа 2026, 04:02
Урал М-100: редкий патрульный мотоцикл СССР с рекордной скоростью и уникальным мотором
Урал М-100: редкий патрульный мотоцикл СССР с рекордной скоростью и уникальным мотором
Урал М-100 - уникальный патрульный мотоцикл с коляской, созданный в начале 1960-х для ГАИ СССР. Его мощный двигатель и высокая скорость сделали модель самой быстрой среди серийных мотоциклов советской эпохи. Сегодня интерес к редкой технике растет, а сохранившиеся экземпляры становятся настоящей ценностью.
В начале 1960-х годов в СССР возникла острая потребность в быстром и современном патрульном мотоцикле для ГАИ. Стандартные Уралы М-61 и М-62, хотя и отличались надежностью и проходимостью, не справились с задачей догнать нарушителей на легковых автомобилях. В условиях нехватки служебных машин, было принято решение создать принципиально новую модель мотоцикла, способную конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.
Так появился Урал М-100 - мотоцикл, ставший настоящим технологическим прорывом для советской милиции. Его идея зародилась в Ирбитском мотозаводе, где инженеры получили задание создать две версии: с коляской и без нее. Для патрульной службы была предусмотрена максимальная скорость 120 км/ч с коляской и 150 км/ч для одиночной модификации. В технических заданиях были прописаны гидравлические тормоза, развитая ветрозащита, сирены и громкоговорители, что требовало серьезной доработки электрики и конструкции.
Первые прототипы, представленные в 1963 году, внешне напоминали серийные Уралы, но выделялись новым обвесом и специальными площадками для милицейских планшетов. Главным отличием стал двигатель: оппозитный мотор объемом 1040 см³, который после доработок выдавал до 50 л.с. Однако, даже с таким достижением, нужных скоростей удалось добиться не сразу - потребовалась работа над аэродинамикой и конструкцией обтекателей.
В 1965 году были собраны доработанные опытные фрагменты, которые наконец соответствовали заданным скоростям 120 и 150 км/ч. После разработки мотоцикла, усовершенствования перешли на мелкосерийное производство. В 1967 году вручную собрали первую партию из 12 машин с колясками, всего за несколько лет было отправлено в ведомства около 25 экземпляров. Все они поступили в подразделение ГАИ, где служили почти десятилетие. Из-за отсутствия запчастей для литрового двигателя любая серьезная поломка приводила к списанию техники.
Сегодня Урал М-100 считается одной из самых редких и дорогих моделей советского мотопрома. По различным причинам, до наших дней дожили не более десяти экземпляров, часть из которых находится в частной коллекции. Интересно, что подобные задачи по созданию скоростных патрульных мотоциклов решаются и сегодня, но с учетом современных технологий и требований безопасности. Кстати, развитие электротранспорта также влияет на подход к городским патрульным машинам - например, новые электроскутеры уже способны конкурировать с консервативными моделями по запасу хода и скорости .
Урал М-100 – это не просто редкий мотоцикл, а символ ограниченного инженерного поиска и попытки догнать мировые стандарты в условиях ограниченных ресурсов. Модель интересна не только коллекционерам, но и тем, кто изучает эволюцию отечественного транспорта и роль спецтехники в обеспечении безопасности на дорогах.
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