Полный комфорт в полной глуши: в России создан уникальный автодом на шасси 6х6 Урал Некст

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 17:56

Урал Некст превращен в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города — чем удивляет

Урал Некст получил уникальное исполнение для автодома. Внутри - полноценная кухня, душ, спальные места и даже оружейный сейф. Внедорожные возможности сочетаются с комфортом и автономией. Такой дом на колесах удивит даже опытных путешественников.

В России появился автодом, который способен удивить даже самых искушенных любителей путешествий. На базе грузового шасси Урал Некст создан настоящий дом на колесах, рассчитанный на комфортное проживание четырех-пяти человек. Это не просто фургон с кроватями - здесь продумано буквально все, чтобы жизнь в дороге не уступала привычному быту.

Фото: kung.ru

Внутри автодома разместились классическая обеденная зона, просторная угловая кухня, полноценный санузел с душевой кабиной и даже оружейный сейф. Для хранения вещей предусмотрено множество шкафов и ящиков, а спальные места организованы так, чтобы каждый мог чувствовать себя максимально удобно. Внутренняя длина фургона - 5,3 метра, что позволяет разместить пять спальных мест без ущерба для пространства.

Фото: kung.ru

Внешний вид автодома сразу выдает его внедорожные амбиции: шасси окрашено в цвет «Степной камуфляж», установлены две мощные электрические лебедки, светодиодная балка-люстра и экспедиционный багажник с лестницей. Колесная формула 6х6 намекает на то, что этот дом на колесах не боится ни бездорожья, ни суровых погодных условий.

Фургон выполнен из сэндвич-панелей с утеплителем: стены толщиной 50 мм, пол - 100 мм. Внешняя обшивка - оцинкованная сталь, внутри - влагостойкая березовая фанера. Для доступа внутрь предусмотрена боковая дверь с трапом, а на крыше размещены герметичные ящики для вещей и контейнер для генератора. 

Фото: kung.ru

Внутренняя отделка выполнена с вниманием к деталям: стены и потолок обтянуты искусственной кожей, пол покрыт коммерческим линолеумом, а санузел отделан пластиковыми панелями и мозаикой. В основном отсеке - двухъярусная кровать с рундуком, дополнительное спальное место, раскладной стол-трансформер, шкаф, гардероб и навесные шкафчики. Кухонный блок оборудован столешницей и мойкой из искусственного камня, газовой плитой с контролем, вытяжкой, СВЧ-печью и холодильником на 100 литров.

Санузел не уступает городским квартирам: здесь есть подогреваемый душевой поддон, биотуалет, раковина на тумбе, зеркало и аксессуары. Для поддержания комфортного климата установлен автономный отопитель Webasto мощностью 5,5 кВт, крышный кондиционер Dometic и вентилятор Eberspaher. Водоснабжение организовано через бак на 250 литров, электрический водонагреватель на 30 литров и насосную станцию с разводкой воды по кухне и душевой.

Упомянутые марки: Урал
