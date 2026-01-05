Полный комфорт в полной глуши: в России создан уникальный автодом на шасси 6х6 Урал Некст

5 января 2026, 17:56
Урал Некст превращен в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города — чем удивляет
Урал Некст превращен в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города — чем удивляет
Урал Некст получил уникальное исполнение для автодома. Внутри - полноценная кухня, душ, спальные места и даже оружейный сейф. Внедорожные возможности сочетаются с комфортом и автономией. Такой дом на колесах удивит даже опытных путешественников.
В России появился автодом, который способен удивить даже самых искушенных любителей путешествий. На базе грузового шасси Урал Некст создан настоящий дом на колесах, рассчитанный на комфортное проживание четырех-пяти человек. Это не просто фургон с кроватями - здесь продумано буквально все, чтобы жизнь в дороге не уступала привычному быту.
Внутри автодома разместились классическая обеденная зона, просторная угловая кухня, полноценный санузел с душевой кабиной и даже оружейный сейф. Для хранения вещей предусмотрено множество шкафов и ящиков, а спальные места организованы так, чтобы каждый мог чувствовать себя максимально удобно. Внутренняя длина фургона - 5,3 метра, что позволяет разместить пять спальных мест без ущерба для пространства.
Внешний вид автодома сразу выдает его внедорожные амбиции: шасси окрашено в цвет «Степной камуфляж», установлены две мощные электрические лебедки, светодиодная балка-люстра и экспедиционный багажник с лестницей. Колесная формула 6х6 намекает на то, что этот дом на колесах не боится ни бездорожья, ни суровых погодных условий.
Фургон выполнен из сэндвич-панелей с утеплителем: стены толщиной 50 мм, пол - 100 мм. Внешняя обшивка - оцинкованная сталь, внутри - влагостойкая березовая фанера. Для доступа внутрь предусмотрена боковая дверь с трапом, а на крыше размещены герметичные ящики для вещей и контейнер для генератора.
Внутренняя отделка выполнена с вниманием к деталям: стены и потолок обтянуты искусственной кожей, пол покрыт коммерческим линолеумом, а санузел отделан пластиковыми панелями и мозаикой. В основном отсеке - двухъярусная кровать с рундуком, дополнительное спальное место, раскладной стол-трансформер, шкаф, гардероб и навесные шкафчики. Кухонный блок оборудован столешницей и мойкой из искусственного камня, газовой плитой с контролем, вытяжкой, СВЧ-печью и холодильником на 100 литров.
Санузел не уступает городским квартирам: здесь есть подогреваемый душевой поддон, биотуалет, раковина на тумбе, зеркало и аксессуары. Для поддержания комфортного климата установлен автономный отопитель Webasto мощностью 5,5 кВт, крышный кондиционер Dometic и вентилятор Eberspaher. Водоснабжение организовано через бак на 250 литров, электрический водонагреватель на 30 литров и насосную станцию с разводкой воды по кухне и душевой.
Похожие материалы Ural
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?Читать далее
-
06.01.2026, 18:39
Aston Martin DBX707 2023 года потерял 133 000 долларов за 5 000 км пробега
Aston Martin DBX707 2023 года с редкой комплектацией недавно ушел с молотка. За два года и 5 000 км его цена рухнула почти вдвое. Почему элитные авто теряют стоимость так быстро? Неожиданные детали сделки и впечатляющие цифры.Читать далее
-
06.01.2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.Читать далее
Похожие материалы Ural
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?Читать далее
-
06.01.2026, 18:39
Aston Martin DBX707 2023 года потерял 133 000 долларов за 5 000 км пробега
Aston Martin DBX707 2023 года с редкой комплектацией недавно ушел с молотка. За два года и 5 000 км его цена рухнула почти вдвое. Почему элитные авто теряют стоимость так быстро? Неожиданные детали сделки и впечатляющие цифры.Читать далее
-
06.01.2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.Читать далее