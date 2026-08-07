Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 11:54

Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up

Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up

Цена выживания Урал Neo 500: Как ИМЗ заменил легендарный «оппозит» на китайский мотор ради экспорта

Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up

Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.

Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.

Урал Нео 500 - не просто очередная революция, а попытка Ирбитского мотоциклетного завода выжить в условиях жестких ограничений и разрыва привычных цепочек поставок. Завод, основанный на архаичных оппозитных моторах, оказался на грани исчезновения. Теперь ставка сделана на сотрудничество с Китаем и новый подход к рынку.

До 2022 года «Уралы» уверенно продавались за рубежом: почти половина экспорта шла в США, треть — в Европу, четверть — в Азию. Покупатели ценили их за простоту и исторический шарм. Но после введения ограничений на поставку ключевых комплектующих - от Brembo до NGK, заводские запасы быстро закончились, а их доля в мотоцикле превышала 70%. Попытка переноса сборной продукции в Казахстан дала лишь временную передышку: после повышения американских пошлин на экспорт, производство в России практически прекратилось.

Летом 2025 года было объявлено о партнерстве с Yingang — китайским производителем мотоциклов с колясками. Китайцы внимательно изучили современную платформу, а инженеры из Ирбита адаптировали ее под тяжелые условия эксплуатации. За рекордные полгода была создана новая модель, и уже в январе 2026 года первые модели Урал Neo 500 появились в Японии. В ближайшее время мотоцикл появится и в США, будет сделана ставка на рынки Азии и Америки.

Технически Neo 500 - это Yingang SUV500 II с доработками. Здесь установлен рядный двухцилиндровый двигатель объемом 446 куб. см (35 л.с.), жидкостное охлаждение, пятиступенчатая коробка с задним ходом. Масса - 334 кг. Внешне мотоцикл изменился: светодиодная оптика, электронная панель, видеорегистратор. Коляска сохранилась, но привод на нее убрали. Цена около 15 тысяч долларов, что на 5 тысяч дешевле топового Gear Up. В России - примерно 1,2 млн рублей, что заметно выше китайских конкурентов.

Цена для российского рынка на Neo 500 достаточно недемократична, особенно на фоне Groza Defender 500 LC и самого Yingang SUV500 II в Китае. Однако ставка делается на экспорт, и на то, что новинка сможет заинтересовать зарубежных покупателей, ведь важна не только цена, но и легендарный бренд. Первая партия в Японии - своеобразный тест на самом требовательном рынке.

Отказ от оппозитного двигателя вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Для многих именно архаичные конструкции делали «Урал» культовым. 

Интересно, что попытки переосмысления культовых моделей нередки на мировом рынке. Например, современные реплики классических автомобилей вызывают споры среди экспертов и коллекционеров - о необычной реплике Mercedes-Benz 300 SL Gullwing .

Урал Нео 500 – вынужденный шаг для стабилизации ситуации бренда, оказавшегося на грани закрытия. Санкции, логистические проблемы и потери рынка заставили искать новые решения. Дальнейшая судьба «Урала» зависит от успеха на международном рынке. Если модель найдет отклик в Японии и США, у завода появится шанс на выживание. В противном случае бренд рискует остаться лишь частью истории, а не современного рынка.

Упомянутые марки: Урал
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