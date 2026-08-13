Ирбитский завод показал новый бюджетный мотоцикл - современный дизайн и цена ниже Gear Up

Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up

Ural Neo 500 - свежий взгляд на легендарный бренд: современный дизайн, китайский двигатель и цена ниже привычного Gear Up. В условиях санкций и потери рынков, завод ищет новые пути выживания. Как изменится судьба «Урала» - разбираемся в деталях.

Ural Neo 500 - свежий взгляд на легендарный бренд: современный дизайн, китайский двигатель и цена ниже привычного Gear Up. В условиях санкций и потери рынков, завод ищет новые пути выживания. Как изменится судьба «Урала» - разбираемся в деталях.

Урал Нео 500 – не просто очередная инновация на рынке мотоциклов, а попытка Ирбитского завода выжить в условиях жестких санкций и потери привычных рынков. Завод, который ассоциировался с классическими оппозитными моторами и узнаваемым ретро-дизайном, в последнее время решился на радикальные перемены.

Еще недавно «Уралы» были востребованы в США, Европе и Азии, где их ценили за аутентичность и исторический шарм. Однако после введения санкций, предприятие оказалось в сложной ситуации: поставки ключевых импортных компонентов сократились, а логистика подорожала в разы. В результате комплектация в Ирбите сократилась до минимума, а производство классических моделей стало невозможным.

Выход был найден с китайским производителем мотоциклов с колясками. В 2025 году появилась модель Урал Нео 500, полностью разработанная и собранная в Китае, но с учетом опыта и пожеланий российских инженеров. Уже в начале 2026 года первые версии появились в Японии и готовятся к выходу на рынок США. По информации завода, проектирование заняло всего полгода — рекордно короткий срок для такого оборудования.

В основе Урал Нео 500 лежит китайская платформа Yingang SUV500 II. Мотоцикл оснащен рядным двухцилиндровым мотором объемом 446 куб. см, выдающим 35 л.с., с жидкостным охлаждением и пятиступенчатой ​​коробкой передач с задним ходом. Масса - 334 кг, как и у классического Gear Up, но обещает более легкое и маневренное управление. Внешняя модель напоминает современные адвенчер-байки, а не привычные «Уралы»: полностью диодная оптика, электронная приборная панель, вертикальная ориентация дисплея и даже камера в передней части, способная работать как видеорегистратор или охранная система с передачей изображения на смартфон. Коляска сохранилась, но привод на нее отсутствует.

Главный аргумент в пользу новинки — цена. В США Урал Neo 500 будет стоить около 15 тысяч долларов, что на 5 тысяч дешевле топового Gear Up. В рублях это примерно 1,15-1,2 млн, что все равно выше, чем у большинства китайских конкурентов. Например, Groza Defender 500 LC с более мощным мотором стоит около 950 тысяч рублей, а сам Yingang SUV500 II в Китае — всего 6 тысяч долларов. Тем не менее, завод делает ставку на экспорт: первая партия уже ушла в Японию, а впереди - рынки Юго-Восточной Азии и США.

Отказ от классических оппозитных моделей вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников бренда. Многие считают, что новый «Урал» утратил свою индивидуальность и стал обычным китайским мотоциклом с необычным шильдиком. В социальных сетях обсуждают, что за такие деньги можно купить подержанную Toyota Corolla или японский байк.

Урал Нео 500 – это попытка сохранить бренд в новых реалиях. Модель сочетает в себе современные решения, китайскую производственную базу и традиционную для «Урала» коляску. Цена остается спорным моментом для российского рынка, поскольку китайское качество вызывает вопросы у фанатов классики.

Ирбитский мотоциклетный завод был основан в 1941 году и в последнее время специализировался на мотоциклах с коляской. До 2022 года более 70% комплектующих были импортными. После вступления в коалицию компания столкнулась с нехваткой деталей и ростом издержек, что привело к поиску новых путей развития. Сейчас завод делает ставку на экспорт и сотрудничество с Китаем, чтобы сохранить производство и рабочие места.