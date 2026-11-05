«Урал» Neo 500: китайская платформа, рядный мотор и цена в 14 000 долларов — стоит ли ждать в России

Новый «Урал» Neo 500: чем он отличается от Gear Up и почему лишился привода на коляску

Вместо оппозитного двигателя Ural Neo 500 получил рядный мотор из Китая, привод на колесо коляски не предусмотрен. В США мотоцикл стоит от 13 999 долларов, примерно на 8 тысяч дешевле Gear Up.

Вместо оппозитного двигателя Ural Neo 500 получил рядный мотор из Китая, привод на колесо коляски не предусмотрен. В США мотоцикл стоит от 13 999 долларов, примерно на 8 тысяч дешевле Gear Up.

В классическом «Урале» узнаваемость складывалась из оппозитного двигателя и коляски; массивные конструкции также были частью образа. В Ural Neo 500 от этой технической основы отказались: модель построена на средней платформе, а ее назначение сместилось в сторону обычных дорог и повседневных поездок.

Это важное уточнение для тех, кто выбирает мотоцикл с коляской ради сложных маршрутов. Neo 500 сохранил коляску, однако привод на ее колесо не предусмотрен. Полноприводный Gear Up рассчитан на более серьезное бездорожье, тогда как новинка предлагает иной набор компромиссов.

Китайская платформа с доработками «Урала»

В основе Neo 500 лежит платформа китайского мотоцикла. По официальной информации, специалисты «Урала» заменили переднюю вилку и крепление коляски, доработали подвеску и тормоза, а также проводку и настройку двигателя. В освещение добавлены гидравлические демпферы рулевого управления. Компания настаивает, что речь идет о переработанной модели, а не о простой смене названия.

Внешне новый мотоцикл отошел от классических округлых форм: у него угловатый кузов и современная светотехника, передняя часть стала компактнее. Коляска осталась, но ее оформление обновили. Эти изменения заметны сразу, тогда как главная техническая перемена спрятана под кузовом.

Вместо привычного двухцилиндрового оппозитника установлен четырехтактный рядный двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением объемом 446 см³. Мощность достигает 33,5 л. с. при 7500 об/мин. Мотор оснащен электронным впрыском топлива; коробка передач имеет пять передач вперед и одну назад, а крутящий момент передается на заднее колесо цепью.

Задняя передача особенно полезна при маневрировании и парковке машины с коляской. Снаряженная масса Neo 500 составляет около 313 кг, а топливный бак по американским стандартам вмещает примерно 20 литров. Эти параметры подходят для дорогого мотоцикла, но сами по себе не подтверждают его ресурс или надежность в длительной эксплуатации.

Оснащение и разница с Gear Up

В комплект оборудования входят цифровая приборная панель и светодиодное освещение. Для зарядки устройств предусмотрен USB-разъем. На всех трех колесах установлены дисковые тормоза, в коляске есть закрывающийся багажный отсек. Производитель рекомендует крейсерскую скорость до 110 км/ч; с пассажиром и грузом советует держаться примерно 95–100 км/ч.

Именно ограничения по назначению отделяют Neo 500 от экспедиционного образа классического «Урала». Для Gear Up важна проходимость и возможность передвижения по сложным маршрутам. Новинка рассчитана на город и поездки выходного дня, поэтому отсутствие привода на колесо коляски здесь принципиально: возможности вне асфальта у этих моделей неравнозначны.

Для поклонников марки перемены особенно примечательны из-за отказа от оппозитного мотора и ретродизайна. В истории советских двухколесных разработок также существовали проекты, не дошедшие до серии; о некоторых из них рассказывается в обзор советских мотоциклов. В случае с Neo 500 ситуация такова: серийная модель уже вышла на американский рынок, но данных о ее значимости пока недостаточно для выводов.

Цена и сроки поставок

В США рекомендованная цена Ural Neo 500 составляет 13 999 долларов. Доставка оплачивается отдельно и стоит 1250 долларов; налоги и дилерские расходы в эту сумму также не входят. Для сравнения, Ural Gear Up Standard 2026 года у американских дилеров оценивается примерно в 21 999 долларов — разница составляет около 8000 долларов без учета дополнительных затрат.

В российских публикациях встречается пересчет зарубежной стоимости в пределах от 1,1 до 1,3 млн рублей. Это не российский прайс-лист: официальная розничная цена в России в предоставленных данных не объявлена. Подтвержденных сроков начала продаж у отечественных дилеров также нет.

Производство организовано в китайском Чуцине. Компания связывает этот выбор с изменениями в производстве и поставках комплектующих после 2022 года; готовая китайская платформа позволяет снизить затраты на разработку. Инженеры «Урала» участвовали в доработке и испытаниях, представители компании контролируют производственные процессы.

24 сентября производитель сообщил о получении сертификата EPA. Первая партия из 26 мотоциклов прибыла из США, после чего техника стала отгружаться дилерам. Первая поставка в Японии планируется в 2026 году после успешного завершения сертификации; выход в Европу также зависит от процедуры. Российская цена и дата начала продаж не подтверждены.