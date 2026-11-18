Китайская основа, ирбитская родословная: что скрывает «Урал Нео 500» за 14 тысяч долларов

Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.

Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.

Американский рынок получил «Урал Нео 500» — боковой прицеп с узнаваемым силуэтом классических ураловских машин, но без привода на колесо коляски. Крутящий момент от 35-сильного агрегата уходит только на заднее колесо, что для привычной компоновки «Урала» выглядит непривычно. Под ретро-обликом скрывается китайская техническая платформа.

Цена в США — от 13 999 до 16 839 долларов без учета налогов, но с доставкой и сборкой. Для сравнения: Gear Up оценивается примерно в 22 тысячи долларов. Сухая масса Neo 500 составляет 334 кг — на 22 кг меньше, чем у прежней модели. Багажник коляски увеличен до 85 л. Американские цены и перечень доработок ранее уже разбирались в материале, посвященных Neo.

В основе мотоцикла — Yingang SUV500 с жидкостным охлаждением. На «Урал Нео 500» установлен рядный двухцилиндровый двигатель Zonsen с рабочим объемом 446 куб. см. Он агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач и приводит только заднее колесо. Сама коляска повторяет образ классических «Уралов» прошлых лет, хотя в связке с современным байком смотрится необычно.

К американскому рынку в ИМЗ отнеслись серьезно. В феврале 2026 года компания сообщила: инженеры завода изменили почти 80% китайских элементов. Раму и вилку усилили, сцепление и тормоза заменили, электрику обновили полностью. Руль оснастили гидравлическим демпфером, оптимизировали крепление коляски.

Появление Neo 500 связано с пересмотром стратегии бренда. В 2024 году компании пришлось искать выход из кризиса после разрыва логистических цепочек и потери доступа к западным комплектующим. «Урал» давно работал на рынках США и Европы и рассчитывал пройти сложный период за счет сотрудничества с опытным специалистом. О проекте впервые заговорили летом 2025 года.

Производство в Казахстане, действовавшее с 2022 года, приостановили, а Ирбитский мотоциклетный завод работает в ограниченном режиме. Выпуск «Урал Нео 500» разместили в Китае: модель появилась в январе 2026 года, и первая партия сразу ушла в Японию. Позже машину адаптировали для США.

В настоящее время подтверждены продажи в США, но данных о фактическом старте продаж «Урал Нео 500» в России нет.