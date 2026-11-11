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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 07:07

Какие конструкции «Урала» пересмотрели для США и почему это больше не тот мотоцикл, который ушел на фронт в 1942-м

Какие конструкции «Урала» пересмотрели для США и почему это больше не тот мотоцикл, который ушел на фронт в 1942-м

Почему американцы покупают «Урал» за 1,1 млн: как Neo 500 перестал быть классикой, что в нем осталось от Ирбита и какие детали больше не китайские

Какие конструкции «Урала» пересмотрели для США и почему это больше не тот мотоцикл, который ушел на фронт в 1942-м

Ural Neo 500 начали продавать в США по цене от 13 999 долларов. Модель создана при участии Ирбитского мотоциклетного завода, а для американского рынка инженеры ИМЗ доработали почти 80% китайских элементов конструкции.

Ural Neo 500 начали продавать в США по цене от 13 999 долларов. Модель создана при участии Ирбитского мотоциклетного завода, а для американского рынка инженеры ИМЗ доработали почти 80% китайских элементов конструкции.

За океаном начались продажи «Урала», который меньше всего похож на классический «Урал». Американские дилеры уже принимают заказы на Ural Neo 500 — модель, которую в Ирбите создали в кооперации с китайскими партнерами и основательно доработали под местный рынок. Цена — от 13 999 долларов, что по текущему курсу примерно 1,1 миллиона рублей без учета пошлин и доставки.

История тут не столько про мотоцикл, сколько про то, как завод с многолетней историей пытается выжить после разрыва привычных логистических цепочек. Партнерство с китайскими инженерами возникло именно на этой почве и позволило не остановить выпуск марки.

Первые разговоры о Neo 500 пошли летом 2025 года, а сборка на мощностях партнера в Чунцине стартовала в январе 2026-го. В феврале того же года компания объявила о доработке в США — и вот тут началось самое интересное для тех, кто знает, как выглядит и ездит классический «Урал».

Инженеры ИМЗ пересмотрели почти 80% китайских элементов конструкции. Раму и вилку усилили, сцепление заменили полностью, тормоза и электрику доработали отдельно. На руле появился гидравлический демпфер, крепление коляски оптимизировали. В основе модели — рядная «двойка» Zonsen объемом 446 кубических сантиметров с жидкостным охлаждением и мощностью около 35 лошадиных сил. Привода на колесо коляски нет — тяга идет только на заднее колесо.

Нынешний Neo 500 — наследник машины, которая в 1941 году приехала в Ирбит на крыше эшелона. Московский мотозавод эвакуировали на Урал, и вместе с оборудованием везли эталонный BMW R71 — тот самый, что потом разобрали по винтику и превратили в М-72 для Красной армии.

Первый состав с ирбитскими мотоциклами ушел на фронт в феврале 1942-го. А имя «Урал» окончательно закрепилось за местными машинами в 1960 году с моделью М-62 — верхнеклапанный 650-кубовый двигатель, 28 сил, автоматическое опережение зажигания. С тех пор завод пережил и военные заказы, и передачу армейской темы в Киев, и развал девяностых, и выход на американский рынок через дилеров вроде Ural America. Так что нынешняя китайская платформа с ирбитской доработкой — это не первый раз, когда «Урал» собирается не из того, из чего начинал. Просто раньше эталон везли из Германии, а теперь основу поставляет Чунцин.

Упомянутые марки: ИЖ
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