17 миллионов за свободу: экспедиционный автодом на базе Урал Next - всё, что нужно для жизни вдали от цивилизации

Урал Next 4320: экспедиционный автодом с минимальным пробегом и полной автономией

На рынке Екатеринбурга появился уникальный экспедиционный автодом на базе Урал Next 4320 с минимальным пробегом и расширенным оснащением. Мало кто знает, что такие машины способны заменить привычные форматы отдыха и работы в пути. Рассказываем, почему этот вариант может стать новым трендом. Цена - 17 млн рублей, а комплектация удивляет даже опытных автолюбителей.

На рынке Екатеринбурга появился уникальный экспедиционный автодом на базе Урал Next 4320 с минимальным пробегом и расширенным оснащением. Мало кто знает, что такие машины способны заменить привычные форматы отдыха и работы в пути. Рассказываем, почему этот вариант может стать новым трендом. Цена - 17 млн рублей, а комплектация удивляет даже опытных автолюбителей.

Появление на рынке Екатеринбурга экспедиционного автодома на базе Урал Next 4320 - событие, которое не останется незамеченным среди российских автолюбителей. В условиях, когда спрос на автономные и надежные транспортные средства для путешествий и работы вне города только растет, подобные предложения становятся особенно актуальными. Этот автодом, построенный в 2023 году и дополнительно дооснащенный в 2024-м, выделяется не только минимальным пробегом, но и уровнем комфорта, который редко встречается в сегменте внедорожных домов на колесах.

Фото: drom.ru

Жилой модуль размером 5,5 на 2,4 на 2 метра выполнен из сэндвич-панелей с усиленным утеплением, что позволяет использовать машину круглый год. Окраска «Степной камуфляж» подчеркивает экспедиционный характер техники. Внутри - все для длительного автономного пребывания: система отопления Webasto, теплый пол, кондиционер Dometic, бак воды на 300 литров, бойлер, душ, кассетный туалет и даже стиральная машина, установленная в 2024 году. Для отдыха предусмотрен кожаный П-образный диван и стол-трансформер, а четыре окна Dometic и крышный люк обеспечивают хорошую вентиляцию и естественное освещение.

Техническая часть не менее впечатляющая: дизельный двигатель объемом 6 литров и мощностью 275 л.с., полный привод, АКБ на 2100 А/ч и инвертор на 3,5 кВт. Для перевозки дополнительного оборудования или квадроцикла предусмотрен гидроподъемник, а экспедиционный багажник и «охотничий» люк расширяют возможности использования. Камера заднего вида и LED-балка повышают безопасность и удобство эксплуатации в сложных условиях.

Фото: drom.ru

Цена составляет 17 миллионов рублей, что для такого уровня оснащения и состояния выглядит конкурентоспособно на фоне аналогичных предложений.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные автодома в России стабильно растет, особенно среди тех, кто ценит независимость и готовность к любым маршрутам. По данным рынка, автономные решения становятся все более востребованными не только для путешествий, но и для работы в удаленных регионах. Важно учитывать, что такие машины требуют регулярного обслуживания и внимательного отношения к техническим деталям, однако их возможности зачастую перекрывают стандартные варианты отдыха и мобильной работы. Кстати, если вас интересуют другие аспекты эксплуатации современных автомобилей, стоит обратить внимание на то, что может произойти с мотором при использовании неподходящего топлива - этот вопрос часто игнорируют даже опытные водители.

В целом, появление на рынке Екатеринбурга такого экспедиционного автодома подтверждает тренд на индивидуальные решения для путешествий и работы вне города. Комплектация, техническое состояние и юридическая прозрачность делают этот вариант привлекательным для тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный мобильный дом с возможностью автономного существования. Важно помнить, что выбор подобных машин требует внимательного подхода к деталям и понимания особенностей эксплуатации в российских условиях.