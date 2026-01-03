Дом на колесах для смелых: как выглядит премиальный Урал Next – цена удивит

3 января 2026, 06:57
Урал Next превращен в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города
Урал Next превращен в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города
Урал Next в версии автодома удивляет оснащением и комфортом. Внутри - все для жизни и отдыха. Цена и возможности поражают. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного любителя приключений.
Когда речь заходит о настоящей свободе на колесах, сложно представить что-то более впечатляющее, чем новый автодом на базе Урал Next. Этот автомобиль создан для тех, кто не мыслит себя без дальних дорог, кемпингов и полного отрыва от городской суеты. Здесь нет места компромиссам: только брутальность, стиль и максимальный комфорт для четверых.
В основе лежит шасси Урал Next 4320 с полным приводом 6х6, что сразу намекает - этот дом на колесах не боится ни бездорожья, ни суровых погодных условий. Внешне он выглядит внушительно: аэродинамический спойлер, массивный кенгурятник, прямоугольный фургон из сэндвич-панелей длиной 6 метров. Все детали продуманы до мелочей - от лестницы на крышу до экспедиционного багажника с антискользящим покрытием.
Внутри пространство организовано так, чтобы каждый сантиметр работал на комфорт. Жилой модуль рассчитан на четверых, а внутреннее убранство поражает вниманием к деталям. Мягкая отделка стен и потолка, влагостойкий ламинат на полу, мебель из ламинированной фанеры - все материалы подобраны с расчетом на долгие путешествия и суровые условия.
В основной зоне - П-образный диван с рундуками, который легко превращается в дополнительное спальное место. Здесь же - сейф для оружия, мини-комод, вместительные шкафы и комоды, а также обеденный стол из искусственного камня, который можно трансформировать в кровать. Для хранения вещей предусмотрено множество навесных шкафчиков и ящиков, включая специальные отсеки для инструментов и генератора.
Кухонный блок - отдельная гордость этого автодома. Столешница из искусственного камня, встроенная мойка, холодильник на 140 литров, морозильная камера, микроволновка, вытяжка, газовая варочная панель и даже набор посуды на шестерых. Все шкафы и ящики оснащены выдвижными механизмами, чтобы даже в движении ничего не выпадало и не мешало.
Спальная зона отделена сдвижной дверью с замком. Здесь - двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, рейлинг со шторкой для уединения, девять навесных шкафчиков и мини-сейф для ценных вещей. В санузле и душевой - увеличенное пространство, мозаичная отделка, биотуалет с доступом к кассете снаружи, раковина, душевая лейка, зеркало с подсветкой и вытяжной вентилятор.
Климат-контроль реализован на высшем уровне: автономный отопитель Webasto, кондиционер, вентилятор Fiamma Turbovent. За энергетику отвечают бензиновая электростанция на 4 кВт, четыре аккумулятора по 150 А/ч, солнечные панели (8 штук по 170 Вт), преобразователь напряжения и продуманная система автоматической зарядки от генератора шасси. Электроразводка выполнена на 12/24/220 В, есть розетки для всего необходимого, включая USB и внешние выводы.
Водоснабжение - отдельная тема. Емкость для чистой воды на 350 литров, электрический водонагреватель на 50 литров, насосная станция с разводкой на кухню, душ и санузел. Все управляется с панели контроля, где можно следить за уровнем воды, зарядом аккумуляторов и состоянием оборудования.
Для развлечений и связи предусмотрен телевизор Samsung LED 32” Smart на поворотном кронштейне, видеосвязь между фургоном и водителем, а также акустическая система Bose с ресивером Yamaha и пятью потолочными колонками, которые можно отключать в спальной зоне.
Стоимость такого автодома - 22 355 000 рублей, а если у вас уже есть подходящее шасси, то только жилой модуль обойдется в 12 971 000 рублей. Это не просто транспорт, а полноценный дом, который можно взять с собой куда угодно. Для тех, кто ценит независимость и готов к настоящим приключениям, Урал Next в версии автодома - выбор без компромиссов.
Похожие материалы Ural
-
03.01.2026, 06:46
Электрический BMW i7 получил яркий тюнинг от Larte Design с розовыми акцентами
Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.Читать далее
-
02.01.2026, 20:29
Уникальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом на колесах для бездорожья
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет сочетанием внедорожных возможностей и комфорта. Внутри - кухня, спальня, санузел и даже гостиная. Множество опций делают путешествие легким. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 19:33
Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53
Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.Читать далее
-
02.01.2026, 17:12
В Вологде стартует проект нового аэровокзала: одобрение получено от Главгосэкспертизы
В Вологде готовится масштабное обновление аэропорта. Проект уже поддержан на федеральном уровне. Власти обещают новые возможности для региона. Ожидаются перемены в транспортной инфраструктуре.Читать далее
-
02.01.2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
02.01.2026, 09:32
Интегрированный автодом Carthago Malibu I 410 DB 2022: комфорт и стиль для путешествий
В продаже появился автодом Malibu I 410 DB 2022 года. Немецкое качество, продуманная планировка и современное оснащение. Внутри - простор, уют и технологии для автономных путешествий. Читать далее
-
02.01.2026, 08:31
Автодом на базе КАМАЗ 43118: комфорт и автономность для путешествий и отдыха
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет продуманной планировкой. Внутри есть все для длительных поездок. Семь спальных мест, кухня, душ и автономное отопление. Такой автодом подойдет для охоты, рыбалки и экспедиций. Стоимость впечатляет, но оснащение оправдывает цену.Читать далее
-
02.01.2026, 06:49
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ural
-
03.01.2026, 06:46
Электрический BMW i7 получил яркий тюнинг от Larte Design с розовыми акцентами
Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.Читать далее
-
02.01.2026, 20:29
Уникальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом на колесах для бездорожья
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет сочетанием внедорожных возможностей и комфорта. Внутри - кухня, спальня, санузел и даже гостиная. Множество опций делают путешествие легким. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 19:33
Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53
Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.Читать далее
-
02.01.2026, 17:12
В Вологде стартует проект нового аэровокзала: одобрение получено от Главгосэкспертизы
В Вологде готовится масштабное обновление аэропорта. Проект уже поддержан на федеральном уровне. Власти обещают новые возможности для региона. Ожидаются перемены в транспортной инфраструктуре.Читать далее
-
02.01.2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
02.01.2026, 09:32
Интегрированный автодом Carthago Malibu I 410 DB 2022: комфорт и стиль для путешествий
В продаже появился автодом Malibu I 410 DB 2022 года. Немецкое качество, продуманная планировка и современное оснащение. Внутри - простор, уют и технологии для автономных путешествий. Читать далее
-
02.01.2026, 08:31
Автодом на базе КАМАЗ 43118: комфорт и автономность для путешествий и отдыха
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет продуманной планировкой. Внутри есть все для длительных поездок. Семь спальных мест, кухня, душ и автономное отопление. Такой автодом подойдет для охоты, рыбалки и экспедиций. Стоимость впечатляет, но оснащение оправдывает цену.Читать далее
-
02.01.2026, 06:49
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.Читать далее