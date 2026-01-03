Дом на колесах для смелых: как выглядит премиальный Урал Next – цена удивит

Урал Next превращен в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города

Урал Next в версии автодома удивляет оснащением и комфортом. Внутри - все для жизни и отдыха. Цена и возможности поражают. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного любителя приключений.

Урал Next в версии автодома удивляет оснащением и комфортом. Внутри - все для жизни и отдыха. Цена и возможности поражают. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного любителя приключений.

Когда речь заходит о настоящей свободе на колесах, сложно представить что-то более впечатляющее, чем новый автодом на базе Урал Next. Этот автомобиль создан для тех, кто не мыслит себя без дальних дорог, кемпингов и полного отрыва от городской суеты. Здесь нет места компромиссам: только брутальность, стиль и максимальный комфорт для четверых.

В основе лежит шасси Урал Next 4320 с полным приводом 6х6, что сразу намекает - этот дом на колесах не боится ни бездорожья, ни суровых погодных условий. Внешне он выглядит внушительно: аэродинамический спойлер, массивный кенгурятник, прямоугольный фургон из сэндвич-панелей длиной 6 метров. Все детали продуманы до мелочей - от лестницы на крышу до экспедиционного багажника с антискользящим покрытием.

Фото: kung.ru

Внутри пространство организовано так, чтобы каждый сантиметр работал на комфорт. Жилой модуль рассчитан на четверых, а внутреннее убранство поражает вниманием к деталям. Мягкая отделка стен и потолка, влагостойкий ламинат на полу, мебель из ламинированной фанеры - все материалы подобраны с расчетом на долгие путешествия и суровые условия.

В основной зоне - П-образный диван с рундуками, который легко превращается в дополнительное спальное место. Здесь же - сейф для оружия, мини-комод, вместительные шкафы и комоды, а также обеденный стол из искусственного камня, который можно трансформировать в кровать. Для хранения вещей предусмотрено множество навесных шкафчиков и ящиков, включая специальные отсеки для инструментов и генератора.

Фото: kung.ru

Кухонный блок - отдельная гордость этого автодома. Столешница из искусственного камня, встроенная мойка, холодильник на 140 литров, морозильная камера, микроволновка, вытяжка, газовая варочная панель и даже набор посуды на шестерых. Все шкафы и ящики оснащены выдвижными механизмами, чтобы даже в движении ничего не выпадало и не мешало.

Спальная зона отделена сдвижной дверью с замком. Здесь - двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, рейлинг со шторкой для уединения, девять навесных шкафчиков и мини-сейф для ценных вещей. В санузле и душевой - увеличенное пространство, мозаичная отделка, биотуалет с доступом к кассете снаружи, раковина, душевая лейка, зеркало с подсветкой и вытяжной вентилятор.

Фото: kung.ru

Климат-контроль реализован на высшем уровне: автономный отопитель Webasto, кондиционер, вентилятор Fiamma Turbovent. За энергетику отвечают бензиновая электростанция на 4 кВт, четыре аккумулятора по 150 А/ч, солнечные панели (8 штук по 170 Вт), преобразователь напряжения и продуманная система автоматической зарядки от генератора шасси. Электроразводка выполнена на 12/24/220 В, есть розетки для всего необходимого, включая USB и внешние выводы.

Водоснабжение - отдельная тема. Емкость для чистой воды на 350 литров, электрический водонагреватель на 50 литров, насосная станция с разводкой на кухню, душ и санузел. Все управляется с панели контроля, где можно следить за уровнем воды, зарядом аккумуляторов и состоянием оборудования.

Для развлечений и связи предусмотрен телевизор Samsung LED 32” Smart на поворотном кронштейне, видеосвязь между фургоном и водителем, а также акустическая система Bose с ресивером Yamaha и пятью потолочными колонками, которые можно отключать в спальной зоне.

Стоимость такого автодома - 22 355 000 рублей, а если у вас уже есть подходящее шасси, то только жилой модуль обойдется в 12 971 000 рублей. Это не просто транспорт, а полноценный дом, который можно взять с собой куда угодно. Для тех, кто ценит независимость и готов к настоящим приключениям, Урал Next в версии автодома - выбор без компромиссов.