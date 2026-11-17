17 ноября 2026, 20:17
Как «Урал» пережил обвал спроса и сохранил выпуск в Ирбите для российских заказов
Как «Урал» пережил обвал спроса и сохранил выпуск в Ирбите для российских заказов
В 2021 году из 1 150 выпущенных «Уралов» в России продали около 50, а в ноябре 2025-го компания приостановила экспортную сборку классических моделей. В 2026 году их собирают в Ирбите под российские заказы, тогда как Neo 500 делают в Китае.
Ирбитская площадка, где «Уралы» делают с военных лет, сегодня работает в масштабе, который трудно представить по советским фотографиям цехов: не тысячи машин в год, а несколько десятков. Разрыв объясняется не одним кризисом, а сменой рынка: покупатель, которому коляска была нужна для деревенских дорог, получил доступ к подержанным автомобилям, а экспорт, державший марку последние годы, пришлось поставить на паузу.
В 2021 году из 1150 выпущенных «Уралов» около 50 машин получили покупатели в России, остальные ушли за рубеж — прежде всего в США и Европу, были поставки и в азиатские страны. Для марки внешний спрос стал важной опорой, хотя зависимость от импортных комплектующих остается высокой: примерно 70 процентов деталей поступали из-за границы.
Экспортную сборку классических моделей, однако, придется прервать: в 2025 году компания объявила паузу. В 2026 году завод в Ирбите выпускает классические «Уралы» небольшими партиями по российским заказам — примерно от 50 до 60 мотоциклов в год.
Подобный масштаб резко отличается от прежнего. В 1992 году предприятие собрало около 131 тысячи машин, а к 1997 году выпуск сократился примерно до 4,7 тысячи. Причина — впечатление, сложившееся в СССР, что спрос упал: сельский мотоцикл с коляской перестал быть необходим частью покупателей, получивших возможность пересесть на подержанный автомобиль. Как отмечает автор канала «В движении», предприятие пережило несколько банкротств и сократило промышленные площади.
Изменился и сам способ сборки. Вместо прежнего конвейера мотоциклы стали собирать на отдельных стапелях, часть деталей начали закупать за границей. Ставка на коляску сохраняет практический смысл: она дает возможность провезти пассажира или багаж спереди.
Небольшие объемы не означают, что площадка в Ирбите занята только мотоциклами: там делают запчасти и по контракту собирают квадроциклы. Российский каталог указывает на флагманскую модель с коляской Gear Up по цене от 1 963 000 рублей. Машину можно поискать под заказ, стоимость и сроки изготовления следует уточнить у продавца.
Отдельное направление марки — Neo 500. Компания разработала эту модель совместно с китайским производителем на базе базовой платформы, сборку разместили в Чунцине. В сентябре 2026 года компания сообщила о начале поставок дилерам в США. Рекомендованная цена там составляет 13 999 долларов без учета доставки и дополнительных сборов.
В результате классические мотоциклы под российские заказы собирают в Ирбите, а Neo 500 производится для зарубежных покупателей в Китае.
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