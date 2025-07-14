«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
Кузов автобуса изготовлен по бескаркасной технологии из пятислойных сэндвич-панелей, обеспечивающих теплоизоляцию и прочность конструкции. Внутри фургон оборудован двадцатью пассажирскими сиденьями, системами отопления, кондиционирования и необходимым электрооборудованием. Такая комплектация позволяет использовать автобус для перевозки людей по дорогам 1–4 категорий и вне дорог в сложных климатических условиях. Разработка и производство специализированного кузова осуществлялись совместно с компанией «ГИРД» из Миасса – давним партнером завода «Урал».
По словам генерального директора АЗ «Урал» Павла Яковлева, большая часть автомобилей Урал-80 в этом году будет использоваться в качестве пожарной техники, выпуском которой занимается дочернее предприятие, пишет zr.ru. Однако уже сейчас наблюдается интерес со стороны заказчиков на использование этого шасси в других специализированных целях, включая вахтовые перевозки. С учетом высоких эксплуатационных характеристик и модульной конструкции, потенциал применения Урал-80 остается широким. Серийный выпуск должен начаться в ближайшее время.
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14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
14.07.2025, 07:55
В Москве белую разметку меняют на желтую
В Москве впервые начали на постоянной основе использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения. Пилотный проект реализован на Чагинской улице в Юго-Восточном административном округе – на участке, ранее известном частыми авариями, связанными с нарушением правил обгона.Читать далее
-
14.07.2025, 00:22
Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?
Путешествовать по России на автомобиле невероятно интересно. Летний отпуск – отличная возможность прочувствовать масштаб родной страны и осмотреть достопримечательности: природные, исторические и культурные. Вместо изнурительной дороги через всю страну на своей машине можно прилететь в нужный город и взять автомобиль на месте.Читать далее
-
13.07.2025, 10:55
Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
-
11.07.2025, 16:12
«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
В Нижегородской области дочернее предприятие группы Соллерс, ООО «Соллерс Производство трансмиссий», приступило к выпуску электромеханических раздаточных коробок. Эти агрегаты будут устанавливать на автомобили УАЗ (Патриот, Пикап, полноприводный Профи) и пикапы Sollers ST6 и ST8. Читать далее
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