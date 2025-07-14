«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог

Ранее мы писали Миасский автозавод запускает импортозамещающее производство мостов для «Уралов» На территории автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) заработали два новых высокотехнологичных участка ... Читать далее

Новая вахтовка – более легкий и маневренный вариант. Шасси Урал-43206-6912-67, лежащее в основе новинки, пришло на смену предыдущему поколению Урал-43206, основанному на знаменитом советском Урал-4320. Новая платформа получила современный рядный дизель ЯМЗ-535 мощностью 240 л.с., обновленное оперение кабины, заимствованное у модели Next, увеличенную грузоподъемность и улучшенные ходовые характеристики. За счет уменьшения переднего свеса на 210 мм повысилась проходимость – нижний угол въезда стал больше на 20%. Это делает машину более универсальной и адаптированной к российским реалиям.

Кузов автобуса изготовлен по бескаркасной технологии из пятислойных сэндвич-панелей, обеспечивающих теплоизоляцию и прочность конструкции. Внутри фургон оборудован двадцатью пассажирскими сиденьями, системами отопления, кондиционирования и необходимым электрооборудованием. Такая комплектация позволяет использовать автобус для перевозки людей по дорогам 1–4 категорий и вне дорог в сложных климатических условиях. Разработка и производство специализированного кузова осуществлялись совместно с компанией «ГИРД» из Миасса – давним партнером завода «Урал».

Фото: пресс-служба АЗ "Урал"

По словам генерального директора АЗ «Урал» Павла Яковлева, большая часть автомобилей Урал-80 в этом году будет использоваться в качестве пожарной техники, выпуском которой занимается дочернее предприятие, пишет zr.ru. Однако уже сейчас наблюдается интерес со стороны заказчиков на использование этого шасси в других специализированных целях, включая вахтовые перевозки. С учетом высоких эксплуатационных характеристик и модульной конструкции, потенциал применения Урал-80 остается широким. Серийный выпуск должен начаться в ближайшее время.

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