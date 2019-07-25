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25 июля 2019, 00:31

«Урал» получит китайский газовый мотор

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Моторная гамма грузовиков «Урал» скоро пополнится новым силовым агрегатом. На сайте «Росстандарта» появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором значится новый мотор китайской марки Yuchai, работающий на сжатом природном газе.
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Новый для «Уралов» газовый двигатель Yuchai предназначен для полноприводных капотных грузовых машин с колесной формулой 6х6 - для классического «Урал-4320» и его преемника «Урал Next». Мотор Yuchai – шестицилиндровый рядный объемом 10,3 литра с распределенным впрыском с электронным управлением. Работает агрегат на компримированном природном газе (КПГ). Его мощность составляет 245 л.с., а максимальный крутящий момент в 1 350 Нм доступен уже при 1 300 об/мин.

Китайский двигатель присоединится к дизельным и газовым моторам Ярославского моторного завода (ЯМЗ), которыми до недавнего времени оснащались автомобили «Урал». На современном грузовике «Урал Next» моторы отдачей 330 и 420 л.с. работают в паре с коробкой передач ZF и соответствуют стандарту Евро-5.
 
Дорожный грузовик «Урал Next» с колесной формулой 6х4 выпускается на Уральском автозаводе с октября 2018 года. Таким образом, предприятие освоило очередной сегмент рынка и теперь конкурирует с КамАЗами. Благодаря капотной компоновке, автомобили «Урал» более безопасны для водителя и пассажиров, что выгодно отличает их от КамАЗов. В список стандартного оснащения входит информационно-развлекательная система, многофункциональный руль, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев боковых зеркал, линзованная оптика.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Знаменитым «Уралам» исполнилось семьдесят пять лет
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
Макар
«Урал Next» получил праворульную версию
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
Виталий
УРАЛ 4320
В армии довелось эксплуатировать два Урала-4320 с установкой АПА-5Д (фактически генератор для питания бортсистем летательных аппаратов) , причём машины отличались возрастом и силовыми агрегатами: один 1991 года с дизелем КамАЗ-740, второй 2006 года с ЯМЗ-238М2. Урал грузовик спартанский, из удобств ...
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«Урал» получит китайский газовый мотор
{{material_124787}}Новый для «Уралов» газовый двигатель Yuchai предназначен для полноприводных капотных грузовых машин с колесной формулой 6х6 - для классического «Урал-4320» и его преемника «Урал Next». Мотор Yuchai – шестицилиндровый рядный объемом 10,3 литра с распределенным впрыском с электронным управлением. Работает агрегат на компримированном природном газе (КПГ). Его мощность составляет 245 л.с., а максимальный крутящий момент в 1 350 Нм доступен уже при 1 300 об/мин.Китайский двигатель присоединится к дизельным и газовым моторам Ярославского моторного завода (ЯМЗ), которыми до недавнего времени оснащались автомобили «Урал». На современном грузовике «Урал Next» моторы отдачей 330 и 420 л.с. работают в паре с коробкой передач ZF и соответствуют стандарту Евро-5. Дорожный грузовик «Урал Next» с колесной формулой 6х4 выпускается на Уральском автозаводе с октября 2018 года. Таким образом, предприятие освоило очередной сегмент рынка и теперь конкурирует с КамАЗами. Благодаря капотной компоновке, автомобили «Урал» более безопасны для водителя и пассажиров, что выгодно отличает их от КамАЗов. В список стандартного оснащения входит информационно-развлекательная система, многофункциональный руль, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев боковых зеркал, линзованная оптика.
2019-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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