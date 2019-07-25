25 июля 2019, 00:31
«Урал» получит китайский газовый мотор
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Моторная гамма грузовиков «Урал» скоро пополнится новым силовым агрегатом. На сайте «Росстандарта» появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором значится новый мотор китайской марки Yuchai, работающий на сжатом природном газе.
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Автозавод «Урал» приступил к серийному выпуску грузовика «Урал Next 6x4», который предназначен для дорог общего ...Читать далее
Китайский двигатель присоединится к дизельным и газовым моторам Ярославского моторного завода (ЯМЗ), которыми до недавнего времени оснащались автомобили «Урал». На современном грузовике «Урал Next» моторы отдачей 330 и 420 л.с. работают в паре с коробкой передач ZF и соответствуют стандарту Евро-5.
Дорожный грузовик «Урал Next» с колесной формулой 6х4 выпускается на Уральском автозаводе с октября 2018 года. Таким образом, предприятие освоило очередной сегмент рынка и теперь конкурирует с КамАЗами. Благодаря капотной компоновке, автомобили «Урал» более безопасны для водителя и пассажиров, что выгодно отличает их от КамАЗов. В список стандартного оснащения входит информационно-развлекательная система, многофункциональный руль, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев боковых зеркал, линзованная оптика.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
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