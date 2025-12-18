Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

18 декабря 2025, 16:39

Урал представил среднетоннажный грузовик Урал-80: новые мосты и турбодизель

Урал представил среднетоннажный грузовик Урал-80: новые мосты и турбодизель

Урал-80 4х4 выходит на рынок: зачем ему укороченная морда и что скрывают в цене?

Урал представил среднетоннажный грузовик Урал-80: новые мосты и турбодизель

На сайте Урала появился загадочный грузовик. О цене молчат, но характеристики интригуют. Новые мосты и турбодизель обещают сюрпризы. Что еще скрывает новинка - узнаете в материале.

На сайте Урала появился загадочный грузовик. О цене молчат, но характеристики интригуют. Новые мосты и турбодизель обещают сюрпризы. Что еще скрывает новинка - узнаете в материале.

На официальном сайте автозавода Урал неожиданно появилась страница, посвященная совершенно новому среднетоннажному грузовику под индексом Урал-80 с полным приводом 4х4. Модель сразу привлекла внимание необычным сочетанием технических решений и лаконичной внешностью.

Главная особенность новинки - это турбодизельный двигатель ЯМЗ мощностью 240 лошадиных сил, который обещает уверенную тягу даже при полной загрузке. Инженеры Урала оснастили машину ведущими мостами собственной разработки, что должно повысить надежность и проходимость. Грузоподъемность заявлена на уровне 6,7 тонны, что делает Урал-80 универсальным решением для самых разных задач.

Внешне грузовик выделяется укороченной носовой частью, которая заметно отличается от привычного облика моделей семейства Урал Некст. Благодаря этому кабина выглядит компактнее, а сам автомобиль - более маневренным. Такой подход может быть особенно полезен при работе в стесненных условиях или на сложных маршрутах.

Потенциальным покупателям предлагают сразу несколько вариантов исполнения: классическое шасси под установку надстроек, бортовой грузовик и вахтовый автобус. Это позволяет адаптировать Урал-80 под конкретные нужды бизнеса или службы. Однако, несмотря на появление страницы, стоимость новинки пока держится в секрете. Желающим приобрести автомобиль предлагают оставить заявку через сайт и дождаться обратной связи.

Как сообщает телеграм-канал Грузовики и вообще, появление Урал-80 может стать заметным событием для российского рынка среднетоннажных грузовиков. Интересно, что завод не стал устраивать громкую презентацию, а просто разместил информацию на сайте, подогревая интерес к новинке. Остается только гадать, какой ценник установят на этот автомобиль и когда он появится у дилеров.

Напомним, «Урал» - один из старейших российских производителей грузовых автомобилей, специализирующийся на выпуске техники для тяжелых условий эксплуатации. Завод известен своими внедорожными грузовиками, которые используются в армии, промышленности и на строительстве. За последние годы компания активно обновляет модельный ряд, внедряя современные технологии и расширяя ассортимент. Урал-80 - очередной шаг в этом направлении, который может укрепить позиции бренда на рынке.

Упомянутые марки: Урал
