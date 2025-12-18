Урал-80 4х4 выходит на рынок: зачем ему укороченная морда и что скрывают в цене?

18 декабря 2025, 16:39
Урал представил среднетоннажный грузовик Урал-80: новые мосты и турбодизель
Урал представил среднетоннажный грузовик Урал-80: новые мосты и турбодизель
На сайте Урала появился загадочный грузовик. О цене молчат, но характеристики интригуют. Новые мосты и турбодизель обещают сюрпризы. Что еще скрывает новинка - узнаете в материале.
На официальном сайте автозавода Урал неожиданно появилась страница, посвященная совершенно новому среднетоннажному грузовику под индексом Урал-80 с полным приводом 4х4. Модель сразу привлекла внимание необычным сочетанием технических решений и лаконичной внешностью.
Главная особенность новинки - это турбодизельный двигатель ЯМЗ мощностью 240 лошадиных сил, который обещает уверенную тягу даже при полной загрузке. Инженеры Урала оснастили машину ведущими мостами собственной разработки, что должно повысить надежность и проходимость. Грузоподъемность заявлена на уровне 6,7 тонны, что делает Урал-80 универсальным решением для самых разных задач.
Внешне грузовик выделяется укороченной носовой частью, которая заметно отличается от привычного облика моделей семейства Урал Некст. Благодаря этому кабина выглядит компактнее, а сам автомобиль - более маневренным. Такой подход может быть особенно полезен при работе в стесненных условиях или на сложных маршрутах.
Потенциальным покупателям предлагают сразу несколько вариантов исполнения: классическое шасси под установку надстроек, бортовой грузовик и вахтовый автобус. Это позволяет адаптировать Урал-80 под конкретные нужды бизнеса или службы. Однако, несмотря на появление страницы, стоимость новинки пока держится в секрете. Желающим приобрести автомобиль предлагают оставить заявку через сайт и дождаться обратной связи.
Как сообщает телеграм-канал Грузовики и вообще, появление Урал-80 может стать заметным событием для российского рынка среднетоннажных грузовиков. Интересно, что завод не стал устраивать громкую презентацию, а просто разместил информацию на сайте, подогревая интерес к новинке. Остается только гадать, какой ценник установят на этот автомобиль и когда он появится у дилеров.
Напомним, «Урал» - один из старейших российских производителей грузовых автомобилей, специализирующийся на выпуске техники для тяжелых условий эксплуатации. Завод известен своими внедорожными грузовиками, которые используются в армии, промышленности и на строительстве. За последние годы компания активно обновляет модельный ряд, внедряя современные технологии и расширяя ассортимент. Урал-80 - очередной шаг в этом направлении, который может укрепить позиции бренда на рынке.
Похожие материалы Ural
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ural
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве