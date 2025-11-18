Легендарные мотоциклы «Урал» все? Компания запускает производство в Китае

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

18 ноября 2025, 15:59

«Урал» ставит на паузу выпуск классики и уходит в Китай за новой моделью Neo

Производитель мотоциклов Ural меняет курс. Экспорт классических моделей приостановлен. Компания начинает новый этап развития. Запускается линейка Ural Neo. Она создается совместно с китайцами. Что ждет легендарный бренд дальше?

Производитель мотоциклов Ural меняет курс. Экспорт классических моделей приостановлен. Компания начинает новый этап развития. Запускается линейка Ural Neo. Она создается совместно с китайцами. Что ждет легендарный бренд дальше?

Ирбитский мотоциклетный завод, известный легендарными мотоциклами «Урал», объявил о серьезных переменах в своей стратегии. Компания вынуждена на неопределенный срок остановить экспортные поставки своих классических моделей с коляской. Это решение стало следствием целого ряда накопившихся проблем, о чем стало известно из письма главы компании Ильи Хайта, которое, как сообщает «Российская Газета», оказалось в распоряжении редакции.

Ключевой причиной такого шага стали трудности, возникшие после переноса сборочного производства в Казахстан в 2022 году. Нарушенные логистические цепочки, санкционное давление и постоянный рост издержек сделали производство нерентабельным. По информации от руководства, в 2024-2025 годах каждый собранный классический мотоцикл начал приносить компании прямые убытки. Это и заставило менеджмент пойти на крайние меры.

При этом в компании подчеркивают, что о полном закрытии производства речи не идет. Завод в Ирбите продолжит свою работу, хотя и в сильно ограниченном режиме. Он будет выпускать небольшие партии мотоциклов для российского рынка, а также производить запчасти для уже проданной техники, в том числе на экспорт. Сохранение инженерного штата, оборудования и всей технической документации в компании называют критически важной задачей. Это оставляет надежду на возможное возобновление выпуска классики в будущем, если экономическая ситуация изменится к лучшему.

Чтобы сохранить бренд и остаться на плаву, «Урал» запускает совершенно новый проект - линейку мотоциклов Ural Neo. Это совместная разработка с китайским партнером, компанией Yingang, которая имеет многолетний опыт в производстве мотоциклов с коляской. Первая модель, Ural Neo 500, как уверяют в компании, не является простым бейдж-инжинирингом. Инженеры «Урала» принимали непосредственное участие в ее создании и будут контролировать качество на всех этапах.

Производственная площадка для новой линейки будет расположена в Китае. Такое решение объясняется высокой концентрацией поставщиков комплектующих в регионе и возможностью удержать розничную цену на конкурентном уровне. В «Урале» также надеются, что коммерческий успех проекта Neo позволит наладить финансовые потоки. Это, в свою очередь, должно помочь решить проблемы с доступностью запчастей для классических моделей, с производством которых сейчас тоже есть определенные сложности.

Упомянутые марки: Урал
