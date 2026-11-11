Всего 27 экземпляров: чем удивляет редкий Ural «Тайга» с экспедиционным оснащением

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Audi BMW Changan Chery Chevrolet Citroen Daewoo Datsun Dodge Evolute Ford Geely Great Wall Haval Honda Hyundai Infiniti JAC KAIYI KIA Land Rover Lexus Lifan Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Skoda SsangYong / KGM Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ЛУАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 20:02

«Уральская Тайга»: экспедиционная версия мотоцикла «Урал», которая вышла ограниченной серией

«Уральская Тайга»: экспедиционная версия мотоцикла «Урал», которая вышла ограниченной серией

Всего 27 экземпляров: чем удивляет редкий Ural «Тайга» с экспедиционным оснащением

«Уральская Тайга»: экспедиционная версия мотоцикла «Урал», которая вышла ограниченной серией

В 2010 году Ирбитский завод выпустил всего 27 экземпляров Ural Taiga. Коляску оснастили ручной лебедкой и запасным колесом, предусмотрели дополнительное топливо. Полноприводная конструкция Gear Up легла в основу модели, цена которой составляла 13 999 долларов.

В 2010 году Ирбитский завод выпустил всего 27 экземпляров Ural Taiga. Коляску оснастили ручной лебедкой и запасным колесом, предусмотрели дополнительное топливо. Полноприводная конструкция Gear Up легла в основу модели, цена которой составляла 13 999 долларов.

Когда стандартного багажа уже недостаточно, а мотоцикл массой более 300 кг рискует застрять на бездорожье, на помощь приходит специально подготовленная техника. Именно для таких ситуаций Ирбитский мотоциклетный завод в 2010 году представил экспедиционную версию «Урал Gear Up» под названием «Уральская Тайга» — тиражом всего 27 экземпляров.

Назначение и концепция

«Тайга» создавалась для маршрутов, включающих асфальт, лесные дороги, снег и грязь. Название отсылало к сибирской тайге, а рекламная концепция предлагала владельцам покидать удаленные места. Основой преобразования стал «Урал Gear Up», однако экспедиционное оснащение заметно отличалось от обычной версии.

Оборудование для выезда за пределы дорог

Главным практическим дополнением стала ручная лебедка, прикрепленная к коляске. Для этого предусмотрели точки крепления передней и задней частей рамок бокового прицепа. С ее помощью можно было вытащить застрявший мотоцикл или переместить тяжелый предмет — полезная возможность для машин массой более 300 кг.

Коляска брала с собой запасное колесо и дополнительную канистру для топлива. В комплект также входили металлическая защита двигателя и передняя багажная площадка, а сзади устанавливался багажник. Для работ с грунтом предусматривалась лопата, черный тент дополнял прочное оснащение.

Часть вещей предназначалась для ситуаций, возникающих уже в пути: в багажном отделении находились ручной насос и фонарь, рядом со спальным комплектом. Там же разместились буксировочный трос и аптечка с 16 предметами для выживания. На передней части коляски установили фару-прожектор для освещения дороги в темноте.

Внешнее оформление

Кузов, раму и некоторые детали корпуса окрасили в матовый цвет, из металлических элементов использовалась черная отделка. Оснащение было функциональным: запасы топлива и инструменты дополняли лебедку и освещение для поездок вдали от населенных пунктов.

Техника Gear Up и цена редкой версии

Техническая основа осталась знакомой по Gear Up. Водитель мог подсоединить привод колеса коляски, чтобы увеличить тяговые возможности на снегу, рыхлом грунте или в грязи.

Мотоцикл оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения объемом 749 см³. Его мощность составляла около 41 л. с., крутящий момент достигал 57 Нм. Питание — два карбюратора Keihin. Двигатель сочетался с четырехступенчатой механической коробкой передач, задним ходом и запуском электростартером или кикстартером.

Спереди применялась подвеска с длинным рычагом и амортизаторами. Амортизаторы той же марки устанавливались сзади на мотоцикле и в коляске. Переднее колесо получило дисковый тормоз, заднее — барабанный. Специальная версия сохранила традиционную лампу «Урала» и получила компоненты для выезда за пределы асфальта.

Тираж и стоимость

Тираж модели составил лишь 27 экземпляров. В 2010 году каждый стоил 13 999 долларов — около 1 миллиона 145 тысяч рублей по курсу, приведенному в публикации. Рублевый эквивалент зависит от валютного курса.

В автомобильной тематике также разбирали практические изменения Lada Niva Legend ; Тайга предлагает другой формат техники для маршрутов с сложным покрытием. 

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Благовещенск Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться