Всего 27 экземпляров: чем удивляет редкий Ural «Тайга» с экспедиционным оснащением

«Уральская Тайга»: экспедиционная версия мотоцикла «Урал», которая вышла ограниченной серией

В 2010 году Ирбитский завод выпустил всего 27 экземпляров Ural Taiga. Коляску оснастили ручной лебедкой и запасным колесом, предусмотрели дополнительное топливо. Полноприводная конструкция Gear Up легла в основу модели, цена которой составляла 13 999 долларов.

В 2010 году Ирбитский завод выпустил всего 27 экземпляров Ural Taiga. Коляску оснастили ручной лебедкой и запасным колесом, предусмотрели дополнительное топливо. Полноприводная конструкция Gear Up легла в основу модели, цена которой составляла 13 999 долларов.

Когда стандартного багажа уже недостаточно, а мотоцикл массой более 300 кг рискует застрять на бездорожье, на помощь приходит специально подготовленная техника. Именно для таких ситуаций Ирбитский мотоциклетный завод в 2010 году представил экспедиционную версию «Урал Gear Up» под названием «Уральская Тайга» — тиражом всего 27 экземпляров.

Назначение и концепция

«Тайга» создавалась для маршрутов, включающих асфальт, лесные дороги, снег и грязь. Название отсылало к сибирской тайге, а рекламная концепция предлагала владельцам покидать удаленные места. Основой преобразования стал «Урал Gear Up», однако экспедиционное оснащение заметно отличалось от обычной версии.

Оборудование для выезда за пределы дорог

Главным практическим дополнением стала ручная лебедка, прикрепленная к коляске. Для этого предусмотрели точки крепления передней и задней частей рамок бокового прицепа. С ее помощью можно было вытащить застрявший мотоцикл или переместить тяжелый предмет — полезная возможность для машин массой более 300 кг.

Коляска брала с собой запасное колесо и дополнительную канистру для топлива. В комплект также входили металлическая защита двигателя и передняя багажная площадка, а сзади устанавливался багажник. Для работ с грунтом предусматривалась лопата, черный тент дополнял прочное оснащение.

Часть вещей предназначалась для ситуаций, возникающих уже в пути: в багажном отделении находились ручной насос и фонарь, рядом со спальным комплектом. Там же разместились буксировочный трос и аптечка с 16 предметами для выживания. На передней части коляски установили фару-прожектор для освещения дороги в темноте.

Внешнее оформление

Кузов, раму и некоторые детали корпуса окрасили в матовый цвет, из металлических элементов использовалась черная отделка. Оснащение было функциональным: запасы топлива и инструменты дополняли лебедку и освещение для поездок вдали от населенных пунктов.

Техника Gear Up и цена редкой версии

Техническая основа осталась знакомой по Gear Up. Водитель мог подсоединить привод колеса коляски, чтобы увеличить тяговые возможности на снегу, рыхлом грунте или в грязи.

Мотоцикл оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения объемом 749 см³. Его мощность составляла около 41 л. с., крутящий момент достигал 57 Нм. Питание — два карбюратора Keihin. Двигатель сочетался с четырехступенчатой механической коробкой передач, задним ходом и запуском электростартером или кикстартером.

Спереди применялась подвеска с длинным рычагом и амортизаторами. Амортизаторы той же марки устанавливались сзади на мотоцикле и в коляске. Переднее колесо получило дисковый тормоз, заднее — барабанный. Специальная версия сохранила традиционную лампу «Урала» и получила компоненты для выезда за пределы асфальта.

Тираж и стоимость

Тираж модели составил лишь 27 экземпляров. В 2010 году каждый стоил 13 999 долларов — около 1 миллиона 145 тысяч рублей по курсу, приведенному в публикации. Рублевый эквивалент зависит от валютного курса.

В автомобильной тематике также разбирали практические изменения Lada Niva Legend ; Тайга предлагает другой формат техники для маршрутов с сложным покрытием.