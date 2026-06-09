Почему советский Урал-375 стал незаменимым для армии, но вызывал споры из-за особенностей эксплуатации и расхода топлива

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 12:38

Урал-375: армейский грузовик, изменивший подход к военной технике СССР

Урал-375: армейский грузовик, изменивший подход к военной технике СССР

Почему советский Урал-375 стал незаменимым для армии, но вызывал споры из-за особенностей эксплуатации и расхода топлива

Урал-375: армейский грузовик, изменивший подход к военной технике СССР

Урал-375 - не просто армейский грузовик, а инженерный символ советской эпохи. Его уникальные решения и простота обслуживания сделали модель незаменимой для армии, но высокий расход топлива до сих пор вызывает споры. Почему интерес к этой машине не угасает даже спустя десятилетия - в нашем материале.

Урал-375 - не просто армейский грузовик, а инженерный символ советской эпохи. Его уникальные решения и простота обслуживания сделали модель незаменимой для армии, но высокий расход топлива до сих пор вызывает споры. Почему интерес к этой машине не угасает даже спустя десятилетия - в нашем материале.

Урал-375 – это не просто армейский грузовик, а настоящая икона советского автопрома, которая до сих пор вызывает интерес у специалистов и энтузиастов. Машина, появившаяся в начале 1960-х, стала ответом на запрос правительства: нужен универсальный и выносливый транспорт, способный работать в самых сложных условиях. Именно с появлением Урал-375 мобильность войск вышла на новый уровень, понятие «тактическое бездорожье» для многих задач стало практически неактуальным.

Секрет успеха модели — в сочетании полного привода, мощного бензинового двигателя V8 и системы централизованной подкачки шин. Благодаря этим решениям грузовик уверенно преодолевал глубокий снег, болота и пересечённую местность, где другая техника часто оказывалась бессильной. Урал-375 использовался не только для перевозки грузов до 4,5 тонн или личного состава (до 24 человек), но и в качестве тягача для артиллерии, что делало его незаменимым на учениях и в боевых условиях.

Однако за выдающуюся проходимость приходится платить: расход топлива в смешанном цикле может достигать 48 литров на 100 км. Для командиров это превращалось в настоящую головную боль при планировании длительных маршей — обеспечение топливом требовало особого внимания, а в условиях ограниченного снабжения этот фактор становился серьёзным. Именно прожорливость двигателя и сегодня остаётся основным предметом споров среди военных и гражданских водителей.

Тем не менее простота конструкции и высокая ремонтопригодность позволяют поддерживать Урал-375 в рабочем состоянии даже в полевых условиях, используя стандартный набор инструментов. Многочисленные модификации шасси сделали его универсальной платформой: на базе грузовика созданы топливозаправщики, машины связи, реактивные системы залпового огня «Град» и другие специальные варианты. В армейской среде ценили не комфорт, а надёжность и живучесть — именно эти качества обеспечили модели долгую и успешную службу.

Сегодня Урал-375 уже не выпускается, но его образ продолжает жить в памяти механиков и коллекционеров по всему миру. Машина стала символом инженерной мысли и безотказности, когда надёжность и проходимость были важнее экономии. Судя по данным, многие экземпляры до сих пор на ходу, а опыт эксплуатации Урал-375 используется при создании современных армейских грузовиков. Этот грузовик — не просто техника, это часть истории, которая напоминает: иногда простота и выносливость оказываются важнее любых технологических изысков.

Интересно, что в истории советского автопрома были и другие проекты, связанные с поиском необычных альтернативных решений для военной техники. Например, в 1949 году был создан грузовик, способный работать на дровах, что стало ответом на дефицит топлива послевоенных лет. Подробнее об этом эксперименте можно узнать в другом материале о советском грузовике НАМИ-012 .

Упомянутые марки: Урал
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ural

Похожие материалы Ural

Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар город Орёл Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться