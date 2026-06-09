Почему советский Урал-375 стал незаменимым для армии, но вызывал споры из-за особенностей эксплуатации и расхода топлива

9 июня 2026, 12:38
Урал-375: армейский грузовик, изменивший подход к военной технике СССР
Урал-375: армейский грузовик, изменивший подход к военной технике СССР
Урал-375 - не просто армейский грузовик, а инженерный символ советской эпохи. Его уникальные решения и простота обслуживания сделали модель незаменимой для армии, но высокий расход топлива до сих пор вызывает споры. Почему интерес к этой машине не угасает даже спустя десятилетия - в нашем материале.
Урал-375 – это не просто армейский грузовик, а настоящая икона советского автопрома, которая до сих пор вызывает интерес у специалистов и энтузиастов. Машина, появившаяся в начале 1960-х, стала ответом на запрос правительства: нужен универсальный и выносливый транспорт, способный работать в самых сложных условиях. Именно с появлением Урал-375 мобильность войск вышла на новый уровень, понятие «тактическое бездорожье» для многих задач стало практически неактуальным.
Секрет успеха модели — в сочетании полного привода, мощного бензинового двигателя V8 и системы централизованной подкачки шин. Благодаря этим решениям грузовик уверенно преодолевал глубокий снег, болота и пересечённую местность, где другая техника часто оказывалась бессильной. Урал-375 использовался не только для перевозки грузов до 4,5 тонн или личного состава (до 24 человек), но и в качестве тягача для артиллерии, что делало его незаменимым на учениях и в боевых условиях.
Однако за выдающуюся проходимость приходится платить: расход топлива в смешанном цикле может достигать 48 литров на 100 км. Для командиров это превращалось в настоящую головную боль при планировании длительных маршей — обеспечение топливом требовало особого внимания, а в условиях ограниченного снабжения этот фактор становился серьёзным. Именно прожорливость двигателя и сегодня остаётся основным предметом споров среди военных и гражданских водителей.
Тем не менее простота конструкции и высокая ремонтопригодность позволяют поддерживать Урал-375 в рабочем состоянии даже в полевых условиях, используя стандартный набор инструментов. Многочисленные модификации шасси сделали его универсальной платформой: на базе грузовика созданы топливозаправщики, машины связи, реактивные системы залпового огня «Град» и другие специальные варианты. В армейской среде ценили не комфорт, а надёжность и живучесть — именно эти качества обеспечили модели долгую и успешную службу.
Сегодня Урал-375 уже не выпускается, но его образ продолжает жить в памяти механиков и коллекционеров по всему миру. Машина стала символом инженерной мысли и безотказности, когда надёжность и проходимость были важнее экономии. Судя по данным, многие экземпляры до сих пор на ходу, а опыт эксплуатации Урал-375 используется при создании современных армейских грузовиков. Этот грузовик — не просто техника, это часть истории, которая напоминает: иногда простота и выносливость оказываются важнее любых технологических изысков.
Интересно, что в истории советского автопрома были и другие проекты, связанные с поиском необычных альтернативных решений для военной техники. Например, в 1949 году был создан грузовик, способный работать на дровах, что стало ответом на дефицит топлива послевоенных лет. Подробнее об этом эксперименте можно узнать в другом материале о советском грузовике НАМИ-012 .
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