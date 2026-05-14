Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 15:49

Урал-375: армейский грузовик с выдающейся проходимостью и сложной эксплуатацией

Почему советский Урал-375 стал незаменимым для армии, но вызывал споры из-за расхода топлива и особенностей в эксплуатации

Урал-375 стал символом военной мощи СССР благодаря уникальной проходимости и простоте ремонта. Однако его эксплуатация сопровождалась серьезными трудностями из-за высокого расхода топлива. Почему этот грузовик до сих пор вызывает споры среди экспертов и военных - разбираемся в деталях.

Урал-375 — это не просто армейский грузовик, а настоящая легенда советского автопрома, которая до сих пор вызывает серьёзные дискуссии среди специалистов. Его появление в начале 1960-х годов стало ответом на острую потребность армии в универсальном и выносливом транспорте, способном работать в экстремальных условиях. Именно этот грузовик обеспечивал мобильность войск на огромных пространствах — от европейских равнин до сибирских просторов.

Главное достоинство «Урала-375» — его уникальная проходимость. Полный привод, бензиновый V8 и система регулировки давления в шинах позволяли преодолевать болота, глубокий снег и бездорожье там, где другие машины оказывались бессильны. Грузовик уверенно буксировал тяжёлую технику и перевозил грузы, что делало его незаменимым на учениях и в боевых операциях. Впечатляла и вместимость: полезная нагрузка до 4,5 тонны и возможность разместить в кабине до пяти человек.

Простота конструкции «Урала-375» стала ещё одним важным преимуществом. Даже в полевых условиях ремонт занимал минимум времени, а различные модификации позволяли использовать машину для самых разных задач — от перевозки личного состава до монтажа специального оборудования. Универсальность и ремонтопригодность сделали этот грузовик настоящей рабочей лошадкой для армии.

Однако за выдающиеся возможности приходилось платить высокую цену. Самым главным недостатком «Урала-375» был огромный расход топлива: в смешанном цикле он достигал 48 литров на 100 километров. Это превращало длительные марши в сложную логистическую проблему, особенно в условиях ограниченного снабжения горючим. Для командиров и водителей эксплуатация таких машин стала настоящим испытанием, требующим постоянного контроля за запасами топлива.

Несмотря на все сложности, «Урал-375» продолжал служить благодаря своей надёжности и способности работать там, где сдавались другие автомобили. Минимальный набор инструментов и запасных частей позволял поддерживать технику в рабочем состоянии даже вдали от баз снабжения. Для многих стран мира этот грузовик стал символом выносливости, настоящей мужской работы и ярким воплощением инженерной мысли советской эпохи.

Упомянутые марки: ГАЗ
