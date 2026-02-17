Почему советский Урал-375 стал незаменимым для армии, но вызывал споры из-за расхода топлива и особенностей эксплуатации

Урал-375: легендарный армейский грузовик с уникальными возможностями и сложностями

Урал-375 - символ советской военной техники, который сочетал в себе выдающуюся проходимость и простоту обслуживания. Однако его эксплуатация сопровождалась серьезными трудностями, связанными с топливной эффективностью. Разбираемся, почему этот грузовик до сих пор вызывает споры.

Урал-375 занимает особое место в истории отечественного автопрома и военной техники. Этот грузовик стал частью советской армии, определяя мобильность и возможности войск на всем протяжении двух континентов. Его появление в начале 1960-х годов стало ответом на потребность в универсальном и выносливом транспорте, способном работать в самых суровых условиях.

Главная причина, по которой Урал-375 так ценился военными, - его уникальная проходимость. Полный привод, внешний бензиновый V8 и система регулировки давления в шинах для преодоления болота, снежных заносов, где другие машины просто сдавались. Грузовик уверенно тянул за собой не только грузы, но и буксировал тяжелую технику, что делало его незаменимым на учениях и в боевых операциях.

Вместимость Урала тоже впечатляла: 4,5 тонны полезной нагрузки, а в кабине при необходимости могло разместиться до пяти человек. Простота конструкции позволяла быстро устранять поломки даже в полевых условиях, а разнообразие модификаций делало машину универсальной для армии. От перевозки личного состава до монтажа специального оборудования — этот грузовик справлялся с любой задачей.

Однако за выдающиеся возможности приходилось платить. Самым главным недостатком Урал-375 была его «тяга» к топливу. В смешанном цикле расход достигал 48 литров на 100 километров, что превращало длительные марши в настоящую логистическую головоломку. В условиях, когда снабжение горючим было ограничено, эксплуатация таких машин становилась серьезным испытанием для командиров и водителей.

Несмотря на это, Урал-375 продолжал оставаться в строю благодаря своей надежности и умению работать там, где другие автомобили оказывались бессильны. Его простота и ремонтопригодность позволяли поддерживать технику в рабочем состоянии даже при наличии минимального запаса запасных частей и инструментов. Для многих стран мира этот грузовик стал символом выносливости и настоящей мужской работы.