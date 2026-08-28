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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 11:00

Урал-375: легендарный грузовик с уникальной историей и сложным характером

Урал-375: легендарный грузовик с уникальной историей и сложным характером

«Работал везде, но имел один серьёзный недостаток»: главная проблема легендарного Урал-375

Урал-375: легендарный грузовик с уникальной историей и сложным характером

Урал-375 - не просто грузовик, а технический символ советской эпохи. Его надежность и проходимость стали легендой, но конструкция имела серьезные недостатки. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает уважение и что мешало ему стать эталоном - разбираемся в деталях.

Урал-375 - не просто грузовик, а технический символ советской эпохи. Его надежность и проходимость стали легендой, но конструкция имела серьезные недостатки. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает уважение и что мешало ему стать эталоном - разбираемся в деталях.

Урал-375 – грузовик, ставший настоящим символом советской инженерной мысли. Его конструкции созданы не для комфорта, а для решения сложных задач в условиях, где обычная техника бессильна. В начале 1960-х годов ситуация была изменена машиной, способной перевозить грузы и людей по бездорожью, через реку и по вязкой глине. Так появился проект, который спустя пять лет после того, как первые прототипы были установлены на конвейере, быстро стал незаменимым для армии и промышленности.

Главное отличие Урал-375 - его бензиновый V8 на 180 л.с. Однако именно этот мотор стал причиной главной проблемы: расход в реальности доходил до 60 литров на 100 км, а требовался дефицитный высокооктановый бензин. В условиях, когда топливо было на вес золота, эксплуатация машины превратилась в постоянный поиск компромисса. Водители, пользуясь преимуществом, часто списывали топливо по нормативам, а излишки продавали - это порождало целую культуру «бонусов» для механиков и шоферов.

Кабина Урала отличалась минимализмом: обзорность оставляла желать лучшего. В колоннах впереди часто шел человек, который руками указывал направление движения. В Германии, например, машины дооснащали люками на крыше для лучшего контроля за дорогой - простое, но эффективное решение. 

Зато по части надежности Урал-375 был вне конкуренции. Двигатель, трансмиссия и мосты выдержали годы эксплуатации без серьезных поломок. Ремонтировать машину можно было прямо в поле, без сложных инструментов и электроники. Даже спустя время эти грузовики встречаются на дорогах в рабочем состоянии, если за ними хоть немного присматривать. Однако универсальность конструкции играла злую шутку: постоянный полный привод на три моста и тяжелая передняя часть делали машину не самой послушной при неполной комплектации.

Проходимость - еще один козырь Урала. На глине, в лесу и по разбитым дорогам он показал отличные результаты. Но на рыхлом песке или болотистой пашне тяжелый грузовик часто застревал, и тащить его было куда сложнее, чем легкий аналог вроде ГАЗ-66. Опытные механики предпочитали сначала использовать более легкие машины, а Урал только в крайнем случае. 

Сегодня Урал-375 уже не выпускается, его место заняли более современные дизельные версии. Оставшиеся машины переоборудуют под лесовозы, пожарную и спецтехнику. Но уважение к этой модели не исчезло: она стала символом времени, когда оборудование делалось на совесть, и результат был важнее комфорта. Опыт эксплуатации Урал-375 - напоминание о том, что простота, ремонтопригодность и универсальность конструкции ценятся не меньше, чем современные технологии. 

Упомянутые марки: ГАЗ, УАЗ
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