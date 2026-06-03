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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 12:41

Урал-375: почему универсальность советского грузовика обернулась проблемой

Урал-375: почему универсальность советского грузовика обернулась проблемой

«Ни один грузовик не доставлял столько мороки, как он»: какая проблема была у советского грузовика Урал 375

Урал-375: почему универсальность советского грузовика обернулась проблемой

Урал-375 - легенда советского автопрома, прославившаяся не только проходимостью, но и огромным расходом бензина. Почему универсальность этой машины стала одновременно ее сильной и слабой стороной - разбираемся на примерах и сравнениях.

Урал-375 - легенда советского автопрома, прославившаяся не только проходимостью, но и огромным расходом бензина. Почему универсальность этой машины стала одновременно ее сильной и слабой стороной - разбираемся на примерах и сравнениях.

Советский грузовик Урал-375 до сих пор вызывает споры среди автолюбителей и экспертов. С одной стороны — символ инженерной мощи, с другой — источник постоянной головной боли для водителей и механиков. Его универсальность, задуманная как преимущество, взяла на себя управление экономическими издержками.

Машина проектировалась для армии, где требовались высокая проходимость и надежность. Конструкторы справились: Урал-375 уверенно преодолевал бездорожье, а его ходовая часть выдерживала суровые условия. Однако бензиновый V8 мощностью 180 л.с. оказался крайне прожорливым — расход топлива доходил до 60 литров на 100 км, особенно вне асфальта. Для сравнения, ЗИЛ-131 расходовал около 35 литров, причем на менее дефицитном топливе. В армии такие аппетиты считались допустимыми, но в гражданском мире они быстро стали проблемой.

Водители часто использовали излишки бензина для личных нужд, что породило целую культуру «канистр на крыше» и постоянные проверки со стороны ГАИ. Кабина Урал-375 отличалась ограниченным обзором, из-за чего использовалась «передняя машина» для навигации. В ГДР даже установили люки в крыше, чтобы облегчить перемещение по строительным маршрутам. Тем не менее, есть риск задеть препятствие или потерять управление на высокой скорости, особенно при движении в колонне или по узким дорогам.

Надежность агрегатов не вызывала сомнений: двигатель, трансмиссия и раздаточная коробка выдерживали экстремальные нагрузки, ремонт осуществлялся прямо в полевых условиях. Однако универсальность конструкции оборачивалась сложностями при перевозке определенных грузов или людей — часто требовалось дополнительное оборудование для балансировки нагрузки и улучшения управляемости.

Сегодня Урал-375 уже не выпускается, его место заняли дизельные и более современные модели. Тем не менее, уважение к этой машине сохранилось: она стала символом эпохи, когда простота и надежность ценились выше комфорта и экономичности. Опыт эксплуатации этих грузовиков позволяет понять, почему современные требования к коммерческому транспорту так сильно изменились.

Урал-375 выпускался с 1961 по 1993 год, был основным армейским грузовиком СССР, отличался рамной конструкцией, полным приводом и способностью работать в экстремальных климатических условиях. Его наследие — напоминание о том, что компромисс между универсальностью и экономичностью может определить судьбу целого поколения техники.

Интересно, что в условиях проходимости на песке и в болоте Урал-375 уступал ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Если машина застревала, вытащить её без спецтехники было практически невозможно. Среди механиков бытовало мнение, что легче несколько раз перевезти груз на легком грузовике, чем один раз — на Урал-375. Этот опыт перекликается и с другими советскими моделями, о чём подробно рассказано в материале о забытых технологиях защиты техники от перегрева .

Упомянутые марки: Урал
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