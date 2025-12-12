Забудьте про премиальные автодома, настоящим авантюристам нужен этот Урал

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 06:12

Урал-4320: когда обычный автодом слишком скучен для настоящего путешественника

В лесах под Штутгартом продается легендарный Урал-4320. Это не просто грузовик, а автономный автодом для настоящих авантюристов. 209 л.с., три моста, солнечные панели и приключения ждут!

В Германии выставлен на продажу необычный автодом на базе советского грузовика Урал-4320. Как выяснил 110km.ru, транспортное средство, зарегистрированное в Вендлингене, неподалёку от Штутгарта, предлагается частным продавцом за 26 999 евро или порядка 2,54 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Этот экспедиционный автомобиль 1984 года выпуска прошёл масштабную модернизацию и превратился в автономное жилище для экстремальных путешествий. Несмотря на возраст, на одометре значится всего 20 000 км. Грузовик оснащён дизельным двигателем мощностью 209 л.с. (154 кВт), механической коробкой передач, полным приводом и трёхосной компоновкой — классические черты Урала, известного своей проходимостью.

Фото: mobile.de

Основой автодома стал съёмный изолированный контейнер LAK2 с 24-миллиметровой теплоизоляцией Armaflex. Внутри — всё необходимое для жизни вдали от цивилизации: двуспальная кровать, кондиционер, автономная система отопления (5 кВт), солнечные панели общей мощностью 400 Вт и аккумуляторная батарея на 440 А·ч (24 В). Водоснабжение обеспечивает бак объёмом свыше 200 литров, а нагрев воды осуществляется как от стояночного отопителя, так и от электрического проточного нагревателя.

Техническое состояние машины подтверждается недавней комплексной доработкой: установлены шесть новых шин, заменены все 12 ступичных подшипников, обновлены тормозные шланги, радиатор, топливная система и фильтры. Также модернизирована гидравлика рулевого управления, смонтирован увеличенный топливный бак и добавлен водоотделяющий предфильтр. К продаже прилагается внушительный комплект запчастей, включая даже запасную кабину, крылья, решётку радиатора и дополнительные элементы кузова.

Фото: mobile.de

Отметим, что автомобиль не имеет действующего техосмотра (TÜV), но полностью готов к эксплуатации. Продавец подчёркивает, что Урал ранее использовался в соревнованиях по трек-триалу и идеально подходит для покорения бездорожья.

Этот редкий гибрид советской инженерной надёжности и современной экспедиционной функциональности — для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящего спутника в приключениях.

Упомянутые марки: Урал
