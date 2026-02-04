Почему седельные тягачи УРАМАН оказались востребованы на строительстве скоростной трассы между столицей и северной столицей

УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали

Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.

Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.

На строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом начались испытания двух седельных тягачей УРАМАН. По информации пресс-службы АЗ ВЕЛЕС, техника задействована на участках с крайне сложными условиями - болотистая местность, слабый грунт, где стандартные грузовики часто теряют устойчивость и не могут обеспечить нужную проходимость. Именно здесь новые тягачи должны доказать свою состоятельность.

В опытной эксплуатации участвуют две модели: УРАМАН-41 и УРАМАН-19. Первая оснащена дизельным двигателем WEICHAI WP12 мощностью 430 л.с. и 12-ступенчатой механической коробкой FAST GEAR. Эта машина рассчитана на перевозку грузов массой до 80 тонн и предназначена для работы в экстремальных дорожных условиях. Вторая модель, УРАМАН-19, относится к среднему тяговому классу, имеет двигатель WEICHAI WP7 на 300 л.с. и 9-ступенчатую МКПП, а максимальная масса автопоезда составляет 37,9 тонны.

Обе версии оборудованы предпусковыми подогревателями и автономными отопителями, что позволяет использовать их круглый год, независимо от погодных условий. Это особенно важно для инфраструктурных объектов, где простои техники недопустимы и каждая минута на счету. Как отмечают специалисты, именно такие решения позволяют минимизировать риски и повысить эффективность работы на сложных участках трассы.

Интересно, что выбор подрядчика пал на технику УРАМАН не случайно. По словам представителей компании, эти тягачи разрабатывались с учетом российских климатических и дорожных реалий. В условиях, когда импортная техника становится все менее доступной, отечественные производители вынуждены искать новые подходы и предлагать решения, которые способны конкурировать по надежности и функционалу.

В целом, опытная эксплуатация на стройке ВСМ - это не только проверка возможностей новых тягачей, но и своеобразный экзамен для всей отечественной инженерной школы. Если испытания пройдут успешно, УРАМАН сможет занять заметное место среди производителей тяжелой техники для инфраструктурных проектов. Результаты тестов будут тщательно проанализированы, а полученные данные - использованы для дальнейшей доработки моделей.

УРАМАН - российский бренд, специализирующийся на выпуске тяжелых грузовых автомобилей и тягачей для работы в сложных климатических и дорожных условиях. Компания активно внедряет современные технологии и ориентируется на потребности отечественного рынка, предлагая решения для строительной, транспортной и промышленной отраслей. За счет локализации производства и постоянного совершенствования техники бренд постепенно расширяет свое присутствие в различных регионах страны.