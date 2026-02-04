Почему седельные тягачи УРАМАН оказались востребованы на строительстве скоростной трассы между столицей и северной столицей

4 февраля 2026, 14:39
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.
На строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом начались испытания двух седельных тягачей УРАМАН. По информации пресс-службы АЗ ВЕЛЕС, техника задействована на участках с крайне сложными условиями - болотистая местность, слабый грунт, где стандартные грузовики часто теряют устойчивость и не могут обеспечить нужную проходимость. Именно здесь новые тягачи должны доказать свою состоятельность.
В опытной эксплуатации участвуют две модели: УРАМАН-41 и УРАМАН-19. Первая оснащена дизельным двигателем WEICHAI WP12 мощностью 430 л.с. и 12-ступенчатой механической коробкой FAST GEAR. Эта машина рассчитана на перевозку грузов массой до 80 тонн и предназначена для работы в экстремальных дорожных условиях. Вторая модель, УРАМАН-19, относится к среднему тяговому классу, имеет двигатель WEICHAI WP7 на 300 л.с. и 9-ступенчатую МКПП, а максимальная масса автопоезда составляет 37,9 тонны.
Обе версии оборудованы предпусковыми подогревателями и автономными отопителями, что позволяет использовать их круглый год, независимо от погодных условий. Это особенно важно для инфраструктурных объектов, где простои техники недопустимы и каждая минута на счету. Как отмечают специалисты, именно такие решения позволяют минимизировать риски и повысить эффективность работы на сложных участках трассы.
Интересно, что выбор подрядчика пал на технику УРАМАН не случайно. По словам представителей компании, эти тягачи разрабатывались с учетом российских климатических и дорожных реалий. В условиях, когда импортная техника становится все менее доступной, отечественные производители вынуждены искать новые подходы и предлагать решения, которые способны конкурировать по надежности и функционалу.
В целом, опытная эксплуатация на стройке ВСМ - это не только проверка возможностей новых тягачей, но и своеобразный экзамен для всей отечественной инженерной школы. Если испытания пройдут успешно, УРАМАН сможет занять заметное место среди производителей тяжелой техники для инфраструктурных проектов. Результаты тестов будут тщательно проанализированы, а полученные данные - использованы для дальнейшей доработки моделей.
УРАМАН - российский бренд, специализирующийся на выпуске тяжелых грузовых автомобилей и тягачей для работы в сложных климатических и дорожных условиях. Компания активно внедряет современные технологии и ориентируется на потребности отечественного рынка, предлагая решения для строительной, транспортной и промышленной отраслей. За счет локализации производства и постоянного совершенствования техники бренд постепенно расширяет свое присутствие в различных регионах страны.
Похожие материалы
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее
-
04.02.2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.Читать далее
-
04.02.2026, 13:59
Средняя цена новых авто в России в январе 2026 года: рост на фоне снижения к декабрю
В январе 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,5 млн рублей. Несмотря на небольшое снижение к декабрю, годовой рост оказался ощутимым. Какие проблемы и возможности это создает для автолюбителей - объяснил эксперт.Читать далее
-
04.02.2026, 13:54
Maserati Grecale Modena V6 2026 выходит в США и Канаде с новым мотором Nettuno
Maserati неожиданно расширяет линейку Grecale в США и Канаде, предлагая новую версию Modena V6 с 385-сильным двигателем Nettuno. Это событие может повлиять на расстановку сил среди премиальных кроссоверов и привлечь внимание к бренду, который редко появляется на дорогах Америки.Читать далее
-
04.02.2026, 13:29
Редкий Pontiac GTO 1964 года не находит покупателя даже после снижения цены
Pontiac GTO 1964 года, который обычно считается желанным проектом для коллекционеров, уже несколько месяцев не может найти нового владельца. Несмотря на снижение цены и полный комплект оригинальных деталей, интерес к машине остается минимальным. Эта ситуация подчеркивает перемены на рынке классических автомобилей и заставляет задуматься о будущем подобных проектов.Читать далее
-
04.02.2026, 13:23
Geely нацелилась на мировой топ: новые технологии, электрификация и экспансия к 2030
Geely Holding Group раскрыла масштабные планы до 2030 года, которые могут изменить расстановку сил на мировом авторынке. Компания делает ставку на электрификацию, инновационные батареи и развитие сервисов. Какие перемены ждут автолюбителей и почему эксперты считают, что конкуренты должны насторожиться - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее
-
04.02.2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.Читать далее
-
04.02.2026, 13:59
Средняя цена новых авто в России в январе 2026 года: рост на фоне снижения к декабрю
В январе 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,5 млн рублей. Несмотря на небольшое снижение к декабрю, годовой рост оказался ощутимым. Какие проблемы и возможности это создает для автолюбителей - объяснил эксперт.Читать далее
-
04.02.2026, 13:54
Maserati Grecale Modena V6 2026 выходит в США и Канаде с новым мотором Nettuno
Maserati неожиданно расширяет линейку Grecale в США и Канаде, предлагая новую версию Modena V6 с 385-сильным двигателем Nettuno. Это событие может повлиять на расстановку сил среди премиальных кроссоверов и привлечь внимание к бренду, который редко появляется на дорогах Америки.Читать далее
-
04.02.2026, 13:29
Редкий Pontiac GTO 1964 года не находит покупателя даже после снижения цены
Pontiac GTO 1964 года, который обычно считается желанным проектом для коллекционеров, уже несколько месяцев не может найти нового владельца. Несмотря на снижение цены и полный комплект оригинальных деталей, интерес к машине остается минимальным. Эта ситуация подчеркивает перемены на рынке классических автомобилей и заставляет задуматься о будущем подобных проектов.Читать далее
-
04.02.2026, 13:23
Geely нацелилась на мировой топ: новые технологии, электрификация и экспансия к 2030
Geely Holding Group раскрыла масштабные планы до 2030 года, которые могут изменить расстановку сил на мировом авторынке. Компания делает ставку на электрификацию, инновационные батареи и развитие сервисов. Какие перемены ждут автолюбителей и почему эксперты считают, что конкуренты должны насторожиться - в нашем материале.Читать далее