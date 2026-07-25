Ремень, ABS и 200 кг груза: Разбираем инженерию нового длиннобазного электро-карго Urban Arrow Breeze

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 16:28

Urban Arrow Breeze: новый формат семейного электровелосипеда с грузовой платформой

Urban Arrow Breeze: новый формат семейного электровелосипеда с грузовой платформой

Ремень, ABS и 200 кг груза: Разбираем инженерию нового длиннобазного электро-карго Urban Arrow Breeze

Urban Arrow Breeze: новый формат семейного электровелосипеда с грузовой платформой

Urban Arrow Breeze - свежий взгляд на семейные электровелосипеды: вместо привычного переднего багажника здесь длинная задняя платформа, рассчитанная на перевозку детей, взрослых и покупок. Модель уже доступна в США и Европе, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичному транспорту.

Urban Arrow Breeze - свежий взгляд на семейные электровелосипеды: вместо привычного переднего багажника здесь длинная задняя платформа, рассчитанная на перевозку детей, взрослых и покупок. Модель уже доступна в США и Европе, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичному транспорту.

Urban Arrow Breeze - это попытка переосмыслить самоопределение семейного транспорта для города. Если раньше бренд делал акцент на классические карго-байки с большим передним отсеком, то теперь он сместился на длинную заднюю платформу. Такой подход позволяет перевозить не только детей, но и взрослых, а также крупные покупки или даже бытовую технику.

В основе конструкции - мощная рама с усиленными задними крыльями, как у горных велосипедов. Это не случайно, ведь грузоподъемность Urban Arrow Breeze достигает 200 кг, что позволяет одновременно перевозить двух детей и запас продуктов. В целях безопасности задние колеса закрываются специальными кожухами, которые выглядят стильно и защищают одежду от брызг и грязи.

Устойчивость на стоянке обеспечивает двуногая подножка, как у мопедов. Даже если дети начнут ерзать на заднем сиденье, велосипед не упадет. 

Комфорт при езде создает амортизационная вилка и широкие 24-дюймовые покрышки Schwalbe, которые снижают вес и делают управление мягким. Urban Arrow предлагает семь вариантов аксессуаров: от детских кресел до платформы для сумок и ноутбуков. Все элементы можно комбинировать под свои потребности.

Главная техническая комплектация — мотор Bosch Cargo Line, специально разработанный для электровелосипедов. В зависимости от комплектации и страны, максимальная скорость ограничена 20 или 28 милями в час (32–45 км/ч). Запас хода зависит от выбранной батареи: базовая версия рассчитана на 43,5 мили (70 км), но возможны варианты с увеличенным аккумулятором или дополнительным модулем.

В трансмиссии используется ременной привод и внутренний планетарный переключатель Enviolo, что обеспечивает плавное и минимальное переключение передач. В целях безопасности предусмотрены гидравлические тормоза и мощная светотехника, а в некоторых вариантах возможна установка системы ABS от Bosch.

Стоимость Urban Arrow Breeze в США составляет около 7 000 долларов, в Европе — 5 500 евро. Это примерно половина цены на новый компактный автомобиль, но на фоне растущего интереса к экологичному транспорту и постоянному подорожанию бензина, такой вариант выглядит все более выгодным.

Похожие решения есть и на российском рынке: например, мотор-колесо Smart Eco Koleso 350W, способный быстро превратить обычный велосипед в электробайк, что особенно актуально в условиях современных пробок и дорогого топлива.

В целом, Urban Arrow Breeze — это современные технологии и грамотная инженерия, которые могут сделать семейные поездки по городу проще, безопаснее и экологичнее. В России такие решения пока еще не пользуются особой популярностью, но с учетом роста интереса к электромобилям и велосипедам, подобные модели могут найти свою аудиторию. Не стоит забывать, что при выборе электровелосипеда стоит обращать внимание не только на мощность мотора, но и на удобство посадки, безопасность пассажиров и возможность адаптации под разные задачи.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Абакан Ижевск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться