Япония строит инфраструктуру для eVTOL и интегрирует международный опыт

15 июня 2026, 20:09
UrbanV запускает сеть вертипортов в Японии: новый этап развития AAM
UrbanV запускает сеть вертипортов в Японии: новый этап развития AAM
В Японии стартует масштабный проект по созданию сети вертипортов для eVTOL, в котором участвуют ведущие мировые игроки. Это может изменить транспортную систему страны и задать новые стандарты для рынка AAM в Азии. Почему именно сейчас - в материале.
Япония выходит на новый уровень развития авиации: в стране стартует проект по созданию сетевых вертипортов для электрических летательных аппаратов вертикального взлета и городской посадки (eVTOL). В центре внимания - не только строительство, но и обеспечение современной нормативной базы для усовершенствованной воздушной мобильности (AAM). Ключевым партнером выступает UrbanV - международный оператор вертипортов, который уже реализовал ряд успешных проектов в Европе.
Лидером консорциума, ответственным за развитие AAM в Японии, стала Japan Airlines. В проекте участвуют и другие крупные игроки: американский производитель eVTOL Archer Aviation, а также ведущая японская компания по авиационному консалтингу JAC. Именно JAC и UrbanV разработали стратегическое соглашение, чтобы совместно разрабатывать долгосрочную инфраструктуру для новых видов воздушного транспорта - от проектирования до представителей с действующими правилами и коммерциализацией.
UrbanV привносит в японский проект опыт создания устойчивых и безопасных экосистем для AAM, а JAC - экспертизу традиционного аэропортового строительства и развития авиационной техники. Партнерство касается не только внутреннего рынка Японии, но и развивает направления, первым шагом станет пилотный проект в Токийском мегаполисе.
UrbanV основан на участии Aeroporti di Roma, SAVE Group, Aeroporto de Bologna и Aeroports de la Cote d'Azur. Компания запустила первый в Европе испытательный вертипорт UV-0 в Риме в 2022 году, который находится рядом с международным аэропортом FCO. Этот объект стал площадкой для проверки совместимости работы беспилотных воздушных систем с обычным пассажирским движением в аэропорту.
Площадь испытательного вертипорта башни 5500 кв. метров, проект выполнен в соответствии с требованиями EASA. После успешного запуска UrbanV приступила к развитию сразу четырех крупных инфраструктурных проектов в Европе: в Болонье, Венеции, Риме и на Лазурном берегу.
Япония, в свою очередь, уже провела тестовые полеты с использованием EH-2 от мощной компании EHang. Лидером среди японских производителей eVTOL считается SkyDrive, начавшая с миниатюрных моделей и доведшая разработку до полноценного аэротакси SD-05. SkyDrive первым достиг высокого уровня сертификации в Японии и планирует вывести коммерческую версию eVTOL на рынок к 2028 году.
Судя по городским данным, Япония стремится не только догнать, но и опередить мировых лидеров в области авиации. В стране уже сформировался транспортный спрос на быстрые и экологичные решения, поддержка со стороны государства и бизнеса позволяет ускорить внедрение новых технологий. Для российского рынка опыт Японии может быть особенно полезен: развитие eVTOL и вертипортов - это не только вопрос инноваций, но и возможность внедрения новых моделей в мегаполисах, где традиционная инфраструктура уже перегружена.
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