Ургант высмеял идею не упоминать должности и национальности виновников ДТП
А в начале недели парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность и религиозную принадлежность преступников. Инициативу уже поддержали в Союзе армян и Союзе таджикистанцев.
Иван Ургант не смог пройти мимо такой новости и попробовал представить, как должно звучать максимально корректное сообщение, которое не оскорбит ничьих чувств и никого случайно не дискредитирует. Доводя ситуацию до абсурда, нельзя упоминать не только должность и национальность, но и пол водителя, а также называть транспортное средство и улицу, где произошло ДТП – она ведь тоже была названа в чью-то честь. Поэтому идеальная новость должна выглядеть примерно так: «В пространстве нечто столкнулось с чем-то. Потом это нечто вышло из машины, оставило своего водителя, поймало такси и уехало в Госдуму».
- 220 000 РAudi A4 2003 в Москве
- 2 660 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 183 000 РВАЗ (Lada) 2107 2009 в Москве
- 370 000 РВАЗ (Lada) 2106 1996 в Москве
- 530 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 895 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий