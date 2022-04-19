19 апреля 2022, 07:15
Урок вождения на кладбище закончился катастрофой
Первые дни за рулем – это сплошной стресс, поэтому многие начинающие водители стараются найти район потише, чтобы в спокойной обстановке отработать навыки вождения. Для 53-летней женщины выбор места для занятий оказался роковым.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Инцидент произошел в субботу днем, на кладбище Вайоминга в Мелроузе, штат Массачусетс (США). Около половины третьего дня в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Когда стражи порядка прибыли на место, они обнаружили 53-летнюю женщину и ее разбитый автомобиль, который стоял на груде надгробий. Быстрое расследование показало, что «молодой водитель» перепутала педали газа и тормоза. К счастью, никто из людей не пострадал, а сотрудники кладбища сумели быстро установить все надгробия на свои места.
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