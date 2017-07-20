20 июля 2017, 16:00

Уровень локализации двигателя Ford на российском заводе вырос

Локализация двигателя, выпускаемого на российском заводе Ford Sollers, составила 78%. Высокий уровень достигнут за счет выхода предприятия в Елабуге на рабочие объемы производства.
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  Уровень локализации двигателя Ford на российском заводе вырос Ford Уровень локализации двигателя Ford на российском заводе вырос
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К настоящему времени выпущено уже более 30 000 силовых агрегатов, значительная часть компонентов которых произведена в России из местного сырья. Повышение уровня локализации силового агрегата позволяет повысить экономическую эффективность производства и снизить влияние колебания курсов валют на себестоимость.

Бензиновый атмосферный 4-цилиндровый двигатель серии Duratec объемом 1,6 литра выпускается в различных вариантах форсировки. Моторами мощностью 85-125 л.с. комплектуются компактные хэтчбеки и седаны Fiesta, кроссовер EcoSport, а также Focus, чьи продажи, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента, за 2016 год увеличились на 8%.

Открывшийся в сентябре 2015 года завод по выпуску двигателей Ford Sollers в Елабуге стал первым в России двигателестроительным предприятием иностранного бренда. Автоматизация производства на заводе достигает 95%. Производство агрегата включает механическую обработку коленчатого вала, головки блока и блока цилиндров, линию сборки, а также линию контроля качества.

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Уровень локализации двигателя Ford на российском заводе вырос
{{material_119870}}К настоящему времени выпущено уже более 30 000 силовых агрегатов, значительная часть компонентов которых произведена в России из местного сырья. Повышение уровня локализации силового агрегата позволяет повысить экономическую эффективность производства и снизить влияние колебания курсов валют на себестоимость. Бензиновый атмосферный 4-цилиндровый двигатель серии Duratec объемом 1,6 литра выпускается в различных вариантах форсировки. Моторами мощностью 85-125 л.с. комплектуются компактные хэтчбеки и седаны Fiesta, кроссовер EcoSport, а также Focus, чьи продажи, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента, за 2016 год увеличились на 8%. Открывшийся в сентябре 2015 года завод по выпуску двигателей Ford Sollers в Елабуге стал первым в России двигателестроительным предприятием иностранного бренда. Автоматизация производства на заводе достигает 95%. Производство агрегата включает механическую обработку коленчатого вала, головки блока и блока цилиндров, линию сборки, а также линию контроля качества.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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