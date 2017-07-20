Уровень локализации двигателя Ford на российском заводе вырос
Локализация двигателя, выпускаемого на российском заводе Ford Sollers, составила 78%. Высокий уровень достигнут за счет выхода предприятия в Елабуге на рабочие объемы производства.
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Бензиновый атмосферный 4-цилиндровый двигатель серии Duratec объемом 1,6 литра выпускается в различных вариантах форсировки. Моторами мощностью 85-125 л.с. комплектуются компактные хэтчбеки и седаны Fiesta, кроссовер EcoSport, а также Focus, чьи продажи, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента, за 2016 год увеличились на 8%.
Открывшийся в сентябре 2015 года завод по выпуску двигателей Ford Sollers в Елабуге стал первым в России двигателестроительным предприятием иностранного бренда. Автоматизация производства на заводе достигает 95%. Производство агрегата включает механическую обработку коленчатого вала, головки блока и блока цилиндров, линию сборки, а также линию контроля качества.
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