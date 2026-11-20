20 ноября 2026, 06:32
Как автоподставщики обманывают по европротоколу и наживаются на ОСАГО
Как автоподставщики обманывают по европротоколу и наживаются на ОСАГО
В III квартале 2026 года средний убыток по случаям с признаками мошенничества достиг 452 тысяч рублей. За год сумма выросла на 40%, а рост продолжается третий квартал подряд. Среди регионов по числу заявлений лидирует Новосибирская область; страховщики также назвали распространенные схемы.
В автостраховании основная часть заявлений в правоохранительные органы связана с ОСАГО: на него пришлось 85% обращений, еще 10% пришлось на каско. Средняя сумма убытка по случаям с признаками мошенничества в III квартале 2026 года достигла 452 тысяч рублей против 322 тысяч рублей годом ранее. Рост составил около 40%. Данные на конференции «Барьер-2026» представил генеральный директор ГК «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов. Эта статистика касается убытков по случаям с признаками мошенничества и не охватывает все страховые события по ОСАГО. Подробности динамики привела публикация Korins.
Рост продолжается третий квартал подряд. В конце 2025 года средняя сумма составляла 318 тысяч рублей, в I квартале 2026 года она достигла 368 тысяч, а во II квартале приблизилась к 400 тысячам рублей.
Среди распространенных схем Фатьянов назвал инсценировки ДТП и искажение обстоятельств аварии. Еще одна схема связана с манипуляциями с европротоколом. Отдельный риск при дистанционном урегулировании состоит в повторном получении возмещения за одну и ту же поврежденную деталь. Подобный прием применяют по ОСАГО и каско, если страховщики не сопоставляют фотографии, историю обращений и сведения о ремонте. По оценке представителя страхового рынка Ефремова, более 90% недобросовестных практик приходится на автострахование, причем до 85% из них связаны с ОСАГО. Об этом сообщало Агентство страховых новостей.
За девять месяцев 2026 года страховщики направили больше всего заявлений о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества в ОСАГО в Новосибирской области, 870. Следом за ней в пятерке регионов с наибольшим числом таких обращений оказались Москва с Краснодарским краем; оставшиеся места заняли Челябинская область и Приморский край. Доля возбужденных дел составила 62% от числа обращений в Москве и 47% в Новосибирской области. За первые четыре месяца года в Новосибирской области по заявлениям страховщиков возбудили 217 уголовных дел.
С 22 июня 2026 года Банк России снизил территориальный коэффициент ОСАГО в Новосибирской области с 3,12 до 2,34. Среди причин решения называли усиление местными властями мер против мошенничества и недобросовестных действий в автостраховании. В Смоленской области, Татарстане и Башкирии доля возбужденных уголовных дел по заявлениям страховщиков о мошенничестве с ОСАГО составила менее 10%.
По данным публикации Inkazan, в первом полугодии 2026 года страховщики подали в полицию 165 заявлений о мошенничестве на общую сумму 24,4 млн рублей. Уголовные дела возбудили по 17 обращениям, это 10,3%. Ранее РСА сообщал, что за 2025 год количество заявлений в правоохранительные органы по фактам страхового мошенничества с денежными требованиями выросло со 117 до 130. Заявленный ущерб за этот период снизился со 180 млн до 165 млн рублей, а количество возбужденных дел увеличилось с 9 до 42. Эти показатели относятся к более широкому массиву страхового мошенничества, а не только к ОСАГО. Статистику за первое полугодие приводит материал Inkazan.
Другой срез автомобильной статистики дают октябрьские регистрации Nissan.
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