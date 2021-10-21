Ушлых автовладельцев, которые не хотят получать штрафы с камер, предупредили об уголовной ответственности
C недавних пор все данные об автомобилях без регистрации, которым камеры не могут выписать штраф, отправляются в отдельную папочку. Наиболее злостных нарушителей будут отслеживать и тормозить. Инспекторам поручено проверить у них все документы, узнать данные нового владельца и выяснить, почему автомобиль не поставлен на учет.
Как уточняет Autonews, в отношении водителей составят сразу несколько протоколов об административных правонарушениях:
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- ч.1.1 ст. 12.1 КоАП «Повторное совершение административного правонарушения…» (штраф 5 000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев)
- ч.1 ст 19.22 КоАП «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок» (штраф 1 500 – 2 000 рублей)
- ч. 2 ст. 12.37 КоАП за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 800 рублей).
Отдельное внимание уделят ушлым водителям, которые возят с собой переписанные договоры купли-продажи. Делом в том, что по закону новый владелец должен поставить автомобиль на учет в течение 10 дней после покупки, даже если он покупает машину вместе с номерами. Некоторые предприимчивые водители трудолюбиво каждый раз переписывают договор купли-продажи, меняя в нем дату, чтобы у инспекторов не возникало вопросов.
В ГИБДД подчеркнули, что такие действия могут квалифицироваться по уголовной статье – ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов…». Судебные прецеденты по таким делам уже есть. Пока виновникам выносят крупные штрафы, хотя статья УК предусматривает также исправительные работы и реальный тюремный срок.
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