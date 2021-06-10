Ушлый водитель после лишения прав ездил с «зеркальной» подделкой
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Марий Эл
Пока машину искали, мошенника на «Хонде» остановили еще раз, и он предъявил инспекторам уже другое водительское удостоверение. Позже он пояснил следователям, что «засветив» первую подделку, он тут же выкинул ее и купил в интернете новую. Как выяснил 110KM.RU в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл, в ходе проверки удалось установить личность мошенника и задержать его. Оказалось, что 28-летний житель Чувашии был лишен прав на год еще в 2018 году за повторный выезд на «встречку» (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ), но удостоверение он сдал только в 2020 году.
Пока ушлому водителю вменяется только административное правонарушение – управление автомобилем без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). По факту подделки документов сейчас проводятся экспертизы, после чего дело для мошенника может принять более серьезный оборот.
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