27 ноября 2017, 18:38

Условия льготных автокредитов могут изменить

В следующем году программа льготного автокредитования может быть продлена, правда, с некоторыми изменениями. Соответствующий проект постановления представило Министерство промышленности и торговли РФ.
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В частности, документ предусматривает отмену 10-процентной скидки на кредитную ставку. Это объясняется тем, что уровень ставок по автокредитам и без того достиг показателей 2014 года.

При этом «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по-прежнему можно будет приобрести со скидкой на первоначальный взнос в размере 10% от цены машины. Также специалисты предлагают увеличить порог с 1,45 до 1,5 млн рублей. А вот максимальная ставка вырастет с 11,3% до 17%.

Всего на льготные автокредиты в следующем году планируют потратить 1,5 млрд рублей. Напомним, что новые программы господдержки авторынка были запущены еще летом текущего года. Как говорят дилеры, наибольшим спросом у потребителей пользуются программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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Условия льготных автокредитов могут изменить
{{material_120130}}В частности, документ предусматривает отмену 10-процентной скидки на кредитную ставку. Это объясняется тем, что уровень ставок по автокредитам и без того достиг показателей 2014 года. При этом «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по-прежнему можно будет приобрести со скидкой на первоначальный взнос в размере 10% от цены машины. Также специалисты предлагают увеличить порог с 1,45 до 1,5 млн рублей. А вот максимальная ставка вырастет с 11,3% до 17%.Всего на льготные автокредиты в следующем году планируют потратить 1,5 млрд рублей. Напомним, что новые программы господдержки авторынка были запущены еще летом текущего года. Как говорят дилеры, наибольшим спросом у потребителей пользуются программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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