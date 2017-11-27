27 ноября 2017, 18:38
Условия льготных автокредитов могут изменить
В следующем году программа льготного автокредитования может быть продлена, правда, с некоторыми изменениями. Соответствующий проект постановления представило Министерство промышленности и торговли РФ.
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При этом «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по-прежнему можно будет приобрести со скидкой на первоначальный взнос в размере 10% от цены машины. Также специалисты предлагают увеличить порог с 1,45 до 1,5 млн рублей. А вот максимальная ставка вырастет с 11,3% до 17%.
Всего на льготные автокредиты в следующем году планируют потратить 1,5 млрд рублей. Напомним, что новые программы господдержки авторынка были запущены еще летом текущего года. Как говорят дилеры, наибольшим спросом у потребителей пользуются программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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