Услугами социального такси в Ленобласти пользуются все активнее
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Право на бесплатный проезд получили: дети-инвалиды, имеющие медзаключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети, перенесшие пересадку костного мозга.
Напомним, что ровно год назад до 10% снизилась стоимость поездки для граждан, частично оплачивающих проезд на социальном такси. Речь идет о поездках на расстояние, превышающее 150 км. Если менее, стоимость поездки льготниками будут оплачиваться, как и прежде - 25% от стоимости.
Как информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области, в ушедшем году, воспользовавшись услугами социального такси, жители региона совершили 52 736 поездок, а годом ранее - 41 137 поездок. Рост популярности социального такси связывают со снижением стоимости оплаты за проезд в социальном такси, а также контролем за оказанием качества услуг.
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