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2 января 2020, 10:20

Услугами социального такси в Ленобласти пользуются все активнее

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Фото: biryuch.ru
С наступлением 2020 года Ленобласть расширила список граждан, имеющих право на льготный проезд в социальном такси. Попутно возросла льготная численность поездок для граждан, получающих услуги гемодиализа в учреждениях Ленинградской области – 12 поездок (было 8 поездок).

Право на бесплатный проезд получили: дети-инвалиды, имеющие медзаключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети, перенесшие пересадку костного мозга.

Напомним, что ровно год назад до 10% снизилась стоимость поездки для граждан, частично оплачивающих проезд на социальном такси. Речь идет о поездках на расстояние, превышающее 150 км. Если менее, стоимость поездки льготниками будут оплачиваться, как и прежде - 25% от стоимости.

Как информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области, в ушедшем году, воспользовавшись услугами социального такси, жители региона совершили 52 736 поездок, а годом ранее - 41 137 поездок. Рост популярности социального такси связывают со снижением стоимости оплаты за проезд в социальном такси, а также контролем за оказанием качества услуг.


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Отзывы по теме
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Усон(Семен)
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Услугами социального такси в Ленобласти пользуются все активнее
Право на бесплатный проезд получили: дети-инвалиды, имеющие медзаключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети, перенесшие пересадку костного мозга.Напомним, что ровно год назад до 10% снизилась стоимость поездки для граждан, частично оплачивающих проезд на социальном такси. Речь идет о поездках на расстояние, превышающее 150 км. Если менее, стоимость поездки льготниками будут оплачиваться, как и прежде - 25% от стоимости.Как информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области, в ушедшем году, воспользовавшись услугами социального такси, жители региона совершили 52 736 поездок, а годом ранее - 41 137 поездок. Рост популярности социального такси связывают со снижением стоимости оплаты за проезд в социальном такси, а также контролем за оказанием качества услуг.
2020-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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