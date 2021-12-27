27 декабря 2021, 09:39
Устали махать лопатой на даче? Взгляните, как Snowbot справляется с уборкой снега (видео)
Нынешняя зима выдалась снежной не только в России. Облегчить ежедневную уборку снега у дома может изобретение китайской компании Snowbot, которое в обозримом будущем имеет все шансы стать таким же популярным, как роботы-пылесосы.
Дарья Климова Фото: Snowbot
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Фото: Snowbot
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Навигационная система Snowbot состоит из 4 UWB (сверхширокополосных) терминалов позиционирования (3 в качестве отправителя сигнала и 1 в качестве приемника). Создавая бесчисленные путевые точки в зоне уборки снега, он достигает сантиметровой точности на маршруте. Судя по видеозаписи, Snowbot S1 определенно знает, как эффективно очистить подъездную дорожку от снега. Время работы без подзарядки составляет 1,5 часа.
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