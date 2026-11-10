За руль теперь нельзя садиться не только пьяным: кого теперь ГАИ начнет проверять чаще и почему

Усталость за рулем: невидимый враг, который опаснее алкоголя

Пункт 2.7 ПДД запрещает управлять автомобилем при сильном утомлении, хотя отдельного штрафа за это в КоАП нет. Инспектор может обратить внимание на состояние водителя и выяснять, не принимал ли он запрещенные препараты. Вернуть концентрацию помогает короткий сон.

Пункт 2.7 ПДД запрещает управлять автомобилем при сильном утомлении, хотя отдельного штрафа за это в КоАП нет. Инспектор может обратить внимание на состояние водителя и выяснять, не принимал ли он запрещенные препараты. Вернуть концентрацию помогает короткий сон.

Все привыкли, что главный враг за рулем — алкоголь. Но существует категория водителей, которым управлять машиной тоже запрещено, и это не те, кто выпил. Речь о тех, кто просто устал. Да-да, уставший водитель официально приравнен к нарушителю. И хотя штрафа за это нет, последствия могут быть куда серьезнее, чем кажется.

Что говорит закон

В пункте 2.7 Правил дорожного движения черным по белому написано: водителю запрещается управлять транспортным средством «в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения». Это правило действует с 1993 года, но мало кто воспринимает его всерьез. А зря.

Почему усталость опаснее, чем кажется

Новозеландские ученые выяснили: каждый час бодрствования снижает концентрацию так, будто вы выпили небольшую дозу алкоголя. К вечеру, через 16 часов после подъема, внимание падает до уровня человека с 0,064 промилле в крови. Формально это не лишение прав, но реакция и собранность уже не те. Аварии из-за уснувших за рулем — не редкость, и статистика это подтверждает.

По данным Всемирной организации здравоохранения, усталость за рулем становится причиной до 20% всех дорожно-транспортных происшествий в мире. В России, по оценкам экспертов, каждый пятый водитель хотя бы раз засыпал за рулем. При этом многие ошибочно полагают, что сонливость можно победить силой воли или энергетиками.

Штрафа нет, но проверка будет

Парадокс: запрет есть, а наказания в КоАП за него нет. Даже предупреждения не предусмотрено. Но это не значит, что инспектор вас отпустит. Если он заметит, что водитель еле стоит на ногах от усталости, он может устроить проверку — вплоть до выяснения, не принимали ли вы запрещенные препараты. И вот тут начинается самое интересное: многие лекарства, включая спазмалгон, парацетамол и аспирин, могут дать ложноположительный результат. Так что уставший водитель рискует не только попасть в ДТП, но и надолго застрять в разбирательствах.

Что делать вместо кофе и громкой музыки

Кофе, холодный воздух и бодрые песни — это лишь временные меры. Лучшее средство от усталости в дороге — короткий сон. Всего 15 минут на парковке или обочине способны вернуть ясность мысли лучше любого энергетика. Не стоит проверять свой организм на прочность: цена ошибки слишком высока.

Специалисты рекомендуют планировать дальние поездки с учетом режима отдыха: каждые два часа делать остановку на 10–15 минут, а при первых признаках сонливости — немедленно съезжать на обочину и отдыхать. Помните: усталость не прощает ошибок, и никакая спешка не стоит человеческой жизни.