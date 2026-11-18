Опаснее, чем кажется: Как обычный «парацетамол» и усталость превращают машину в оружие

После 16 часов бодрствования концентрация водителя, по данным новозеландских ученых, сопоставима с уровнем человека с 0,064 промилле алкоголя в крови. Отдельного наказания за утомление в КоАП нет, а лучший способ восстановить внимание - поспать 15 минут.

После 16 часов бодрствования концентрация водителя, по данным новозеландских ученых, сопоставима с уровнем человека с 0,064 промилле алкоголя в крови. Отдельного наказания за утомление в КоАП нет, а лучший способ восстановить внимание - поспать 15 минут.

По данным новозеландских ученых, после 16 часов бодрствования концентрация человека снижается до уровня, сопоставимого с состоянием при 0,064 промилле алкоголя в крови. Исследователи оценили влияние каждого часа без сна как эффект алкоголя в пропорции 0,004%.

Поэтому продолжительная поездка требует от водителя внимания к собственному состоянию. Еще 23 октября 1993 года пункт 2.7 ПДД РФ дополнили запретом управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, если оно ставит под угрозу безопасность движения. Изменение ввели Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения».

В документе сказано: «Водителю запрещается: управлять транспортным средством … в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Однако отдельного наказания за езду именно в утомленном состоянии КоАП не предусматривает. Ограничиться предупреждением также нельзя. Риск аварии сохраняется: уставшие и уснувшие за рулем водители становились причиной ДТП, в том числе с участием автобусов.

Остановка инспектором может обернуться проверкой, если водитель продолжает путь, хотя ему явно требуется отдых. Согласно материалу, инспектор ГАИ может выяснять, не принимал ли водитель запрещенные препараты. Там же говорится, что подобные вещества встречаются в лекарствах. В качестве примеров названы спазмалгон и парацетамол; упомянут также аспирин. Требования к другой технике, электровелосипедам мощнее 250 Вт, редакция разбирала отдельно.

Кофе и холод не заменяют сон. Громкая музыка также не устраняет утомление: лучший способ восстановить силы в дороге - остановиться в безопасном месте и поспать 15 минут.